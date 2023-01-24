家家有禮：金兔「竹」願過肥年

【明報專訊】今個農曆新年，新鴻基地產旗艦商場apm請來紐約時尚插畫家Kirsten Ulve，合作打造「『竹』願金兔遊藝園」新春裝飾，特設5大新春祈福打卡點，其中10呎高的時尚招財金兔融合國際藝術元素，擺出可愛招財手勢向大家拜年，祝願各位家肥屋潤。同場的開運電子揮春轉運站，讓大家在鏡頭前拍照時化身兔年吉祥物，自選祝賀語句並加上個人頭像後，可即時列印出獨一無二的的電子賀年揮春，或可下載為親朋戚友送上祝福。The Point會員只要追蹤apm Instagram或facebook官方平台，及以電子貨幣購物消費滿指定金額，即有機會參與。

除了兔年打卡裝置外，商場亦特意推出1套3款限量燙金「圓碌碌萌兔利市封」。會員只要憑指定消費及積分即有機會換領利市封，$1應節年花、應節盆菜年糕及高達$900餐飲購物優惠券等，度過一個豐「竹」兔年。

■INFO

「竹」願金兔遊藝園

日期︰即日至2月5日

時間︰中午12:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm大堂

查詢︰3148 1200

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apm送出「apm圓碌碌萌兔利市封」尊貴禮盒、帝苑酒店腰果酥禮盒及名貴茶葉禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於1月25日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：插畫家Kirsten Ulve來自哪個地方？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第433期]