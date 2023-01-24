家家有禮：新春與野兔「森」度遊

【明報專訊】兔年當然要找來小兔子做主角！西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro與葵興life@KCC合作，帶領大家展開一場「新春兔兔『森』度遊」，包括坐上花之禮物車與小貓三兄弟一同出發拜年、與小野兔休閒茶敘、參觀小企鵝及其他小動物的秘密桔園、走入森林探訪小刺蝟及小白熊的安樂窩等，互相送上佳節祝福。同場更會舉辦新春市集，集合多名本土職人的手藝創作、天然產品及手工食品，讓大家都能選到心頭好。

商場更為大家準備了兩大春日「森」思工作坊，只要在推廣期內於life@KCC及joy@KCC即日電子消費滿$500，即可報名參加。此外，為增添新年氣氛，商場邀請到多名buskers及可愛的小舞者於2月首兩周表演，想欣賞的朋友，記得出席！

■INFO

新春兔兔「森」度遊

日期︰即日至2月28日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵興life@KCC 3樓及空中花園Green@KC

查詢︰2400 8000

■送Mia Charro保溫杯連飲管

life@KCC送出Mia Charro保溫杯連飲管予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。

截止日期：1月31日，送禮詳情見另文。

[Happy PaMa 教得樂 第433期]