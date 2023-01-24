好去處：農曆年假海景staycation 人氣兔仔陪小朋友食玩瞓

豐富禮品——每房可獲贈Miffy主題禮品包，包括手提袋一個、拖鞋兩對、毛絨公仔（16厘米高）一隻及扭扭花束DIY製作套裝一包。（林靄怡攝）

Miffy造型茶點——精緻可口的Miffy造型茶點包括加拿大海膽及龍蝦配西班牙辣肉腸汁、藍莓啫喱及魚子醬、澳洲韃靼牛肉配松露及紅桑子珍珠撻、法式鴨肝配松露士多啤梨芥末醬多士、燕窩雜莓白酒啫喱、經典法式栗子蛋糕及紅桑子馬卡龍，並附送Miffy隨身噴霧瓶。（林靄怡攝）

懶洋洋歎海景——Miffy主題行政海景套房有落地大玻璃窗，最適合抱着可愛Miffy懶洋洋在牀上看海景！（林靄怡攝）

【明報專訊】兔年當然要同可愛兔仔一齊過啦！人氣兔仔Miffy來到北角，約大家齊齊食、齊齊玩、齊齊覺覺豬，陪小朋友過一個開心假期！

（小模特兒因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

小模特兒：Leila Ho

港島海逸君綽酒店推出的Miffy主題staycation，絕對滿足到一眾Miffy迷的需要。除了從酒店大堂、主題樓層電梯口到客房都見到Miffy蹤影外，大家更可於酒店的Le 188˚餐廳及酒廊，一邊看美景一邊享受主題下午茶，而入住的禮品包除手提袋、拖鞋外，更送上Miffy毛絨公仔，讓大家可以抱着Miffy四處打卡，晚上又可帶它到天台一起欣賞燈飾，超興奮呢！

■INFO

港島海逸君綽酒店×「Miffy」住宿連餐飲

入住日期︰即日至3月15日

內容︰．豪華海景客房住宿1晚

．2位成人早餐

．雙人主題下午茶

．每房可獲贈Miffy主題禮品包，包括Miffy主題手提袋一個、Miffy主題拖鞋兩對、Miffy毛絨公仔（16厘米高）一隻及扭扭花束DIY製作套裝一包

價錢︰$1920起/晚（已包加一）

預訂網址︰bit.ly/3VCXHnn

查詢︰2121 2688

[Happy PaMa 教得樂 第433期]