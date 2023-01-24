親子筆陣．民房四寶：除舊迎新

【明報專訊】新年到，先恭祝各位春節快樂，一家平安健康！常說農曆新年要除舊迎新，作為父母，我們希望孩子可以除去什麼？又迎上什麼呢？假期前有機會跟家長們一起，為孩子新一年的學習與成長祈禱，聽他們的心事，大家都帶着不少憂慮，其中最深刻的，是希望孩子可以除去憂慮、除去恐懼，迎來開心自在的每一天。問題是，過去經常哈哈笑、蹦蹦跳的開心果，為何今天會變得憂慮？他們的恐懼是從何而來？想起多年前的一個故事。

引導問題強化孩子恐懼

6歲多的小美（化名）從內地回港生活，家境富裕，父母年紀不輕，小美是他們得來不易的孩子，被安排入讀國際學校。難得的是，小美性格溫順，樣子甜美可愛，每天上學、放學都會主動給老師、校長擁抱，大家都很喜歡她。可是，一個學期過了，小美開始經常缺課，原因都是說身體不適。某天早上，她在校門外鬧情緒，久久不肯進入校園，嚷着要跟爸爸回家。請爸爸與小美到小花園坐一會，讓我也可觀察多一會。在小花園的長椅上，小美沒有放下書包，緊緊地抱着爸爸。爸爸十分溫柔，從來沒有責備小美，在努力鼓勵女兒上課室。我蹲下來望着小美，跟她說老師為她和同學預備了大家最喜歡的集體遊戲，她卻沒有望向我。沒想到爸爸替她答道：「今天是星期一，有她害怕的體育課，昨天已開始憂慮，哭着說不要上學，每個星期也一樣。」然後他轉向女兒，問：「小美，你是否害怕今日的體育課？你在擔心要跑圈嗎？」我在留意小美的反應，她在點頭，也偷望了我一眼。原來，每個周日晚上，爸爸都會重複地提醒女兒：「明天有體育課，你不要害怕，我會帶你上學去。」結果，爸爸不是在鼓勵女兒不要恐懼，而是強化了她心中的恐懼，也合理化她的恐懼、不上學的原因。

跟孩子說話，我們都要聆聽孩子的感受，但，在引導他們說出感受的同時，必須避免使用引導性的問題，例如：「你是否害怕明天的英語分組活動？」、「×××常欺侮同學，你是否擔心被他欺侮？」、「×××老師很嚴，你很害怕上他的課吧？」這些問題都帶着負面信息，使他們相信這些情况是可怕的、是值得憂慮的，容易把孩子囚禁在恐懼與焦慮的循環，無法自拔。

父母陪伴尋找快樂記憶

那天，爸爸軟化了，跟我致歉並想替女兒請假。我請爸爸先行離開，讓我把小美帶回課室。我拖着小美，她哭着喊爸爸，當爸爸離開校門，小美就不再哭泣，跟着我回到課室玩遊戲。放學時，小美如常快樂地給老師、校長擁抱，問她今天最快樂的是什麼？她說是體育課跟同學一起玩水彈。跟孩子尋找、強化快樂的記憶，孩子的生命就滿有自信；跟孩子尋找、強化害怕的想像，孩子的成長就充滿憂慮。在新的一年，願我們都除去孩子的憂慮與恐懼，一起迎來開心自在的每一天。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]