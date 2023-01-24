教育提案：創意只能在學校培養嗎？

【明報專訊】創造力就像肌肉，訓練得愈多便會愈強壯。學校是輔助年輕人發掘才能和培養其創造力的主要地方，但培育創意並不局限於課堂，教師也可透過網絡傳授學生實用技巧，引導學生探索新方向，激發他們的創意思維。當轉換教學場景，教學方法與學習體驗都會有新突破，對教與學雙方均饒富意義。

網上工作坊 與學生玩互動遊戲

創意思維教育在人工智能時代更為重要，它可幫助年輕人拓展能力，擔任無法被機器輕易取代的工作。港大教育學院曾在疫情期間舉辦頗受好評的「激發•在家創意•網上工作坊」，教導未能回校上課的中學生在日常生活中提高創意的方法。工作坊旨在讓參加者了解創意的重要和創意的四大元素（流暢度、原創度、靈活度、說明解釋），以及科學、科技、社會和環境（STSE）之間的相互關係等。

港大教育學院的準教師主持該網上工作坊，並親自設計教材。準教師跟來自9間中小學的學生玩互動遊戲，如邀請學生向鏡頭展示數件家中的物品，並發揮創造力，將它們組合成全新的創意家品。家長也可跟子女在家多玩這類遊戲，如同每天做運動一樣，讓子女養成活用創意的好習慣。準教師也跟學生多維度地討論話題，以食物為例，既可從美學角度探索食物擺盤方法，利用食物的顏色形狀創造卡通人物，呈現較佳的賣相；也可從科學角度細談製作分子料理的原理和步驟；更可運用多門知識宏觀探討全球糧食危機。主持經常邀請學生分享意見，以提問評估學生的學習進度，發掘答案有趣之處，並於小組討論跟進。

培養好奇心 理解STSE相互關係

學院希望透過工作坊讓學生拓闊視野和包容度，訓練他們從多角度觀察事物，擁抱多元世界觀。起初有些學生害怕說出「錯誤」答案，準教師便讓他們明白答案無分對錯，言之成理即可，思考時跳出框框會帶來意想不到的發現。

主持鼓勵參加學生集思廣益，應用所學，從嶄新角度探究急切的全球社會問題，這種教學方式正切合現時教育局對科學教育課程的要求。教師在教授科學知識之餘，亦應着重培養學生對世界的好奇心，理解STSE的相互關係。學生於工作坊討論「如何協助聯合國糧食及農業組織預測和應對糧食危機？」時，提出以下答案，可見其創意、知識闊度和思考深度：

．研發「雨雲」或引導河水灌溉沙漠或旱地，開拓更多耕地

．研究食物循環再生機器，將已過期的食物重新分解及整合為另一種食物，將被丟棄的東西變成有用的物品

．發明超級維他命，人類吃後便不會飢餓

由此可見，透過提問和集思廣益可激發學生綜合運用科學及人文知識，增強他們適應轉變和面對挑戰的心態與技能。

工作坊讓準教師學懂跨過障礙，為將來的教學生涯作好準備；參加者亦學會活用創意及跨學科知識應對不確定的未來。只要學生獲得適切指導，就能逐步經歷「想像—意念—創新」的創意思維建立過程，學懂不怕判斷和不受限地想像，然後創造和形成意念，最終順利產生獨特創新的思維。誠然，此過程並不止於學校出現，而是隨時隨地、在家或網上都能實踐。互聯網為創意教育帶來無限可能，只要敢於創新，勇於嘗試，處處都是理想的創意教學場景。

文：梁健儀（香港大學教育學院院校夥伴計劃總監）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]