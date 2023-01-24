6A爸媽：不改造孩子的勇氣

【明報專訊】十隻手指有長短，我們的孩子也有高矮肥瘦之分，能力上也有強弱之處，相信家長都清楚孩子各項優勢與弱點。

在漫長的教養歲月裏，我們都害怕孩子落後，於是用盡方法把孩子推向水平之上。可惜香港是一個充滿競爭的地方，所謂「水平」會隨着時間向上推升，稍有不慎，孩子便跌落水平以下。

清除恐懼 放手自由探索

要解構家長的心理，其實就是來自教養上的恐懼。或許我們初心並不是希望孩子爭勝，但在競爭激烈的社會裏，我們難免要跟別人比較。這些恐懼，為孩子帶來的除了壓力，還是壓力，甚至連家長都看不清眼前孩子原本的樣子。

要消除恐懼，唯有接納不改造孩子，家長們有這樣的勇氣嗎？

我家小孩ABC，各有長處與短處。他們在相同的環境下長大，卻長出不同的性格。除了是造物主的美妙之處，也是孩子把自己的優劣之處發揮出來。清除家長自身的恐懼，讓他們自由探索學習。

家姐擁有驚人的閱讀能力，卻比不上妹妹的細心認真。哥哥跟孖生妹妹是一起長大的，可是哥哥比妹妹多了一份超強的同理心，擁有大愛的表現。

他們都在同一環境長大，教養方法相似，卻有不同的性格與能力。究竟是環境培養孩子，還是孩子根據環境成長呢？

你還記得孩子當初的樣子嗎？不比較可以嗎？

當孩子還未來到世界的時候，我們可能祈求孩子身體健康，快高長大，一生幸福快樂。可是隨着孩子出世後，我們或許會開始追趕不同的進度，例如「幾時戒夜奶」、「幾時開始爬」、「幾時戒片」。當孩子1歲，便開始參與各式各樣的playgroup；特別是在各式各樣的群組，比較令孩子慢慢透不過氣來。

接着就開始選校遊戲，要孩子參加更多課外活動，獲取更多證書與獎狀。可能到這個時候，家長都覺得累了，其實孩子比我們更累，只是我們聽不到孩子的心聲，同時間忘記孩子當初的樣子。

培養親密關係有限期

無論孩子多大，接納也是父母一生的課題。我們有勇氣接納孩子本來的樣子嗎？追不到進度又怎麼樣？

每個孩子都有各自學習的進度。學得比人快，不代表成就比人高；學得慢，也不代表孩子愚笨。能力後天可以慢慢培養，在孩子成長階段，最重要的是培養親密關係。關係的培養是有限期的，學習卻可以是一生的事。如何分辨輕重，家長懂嗎？

無論我們的孩子能力如何，我們的接納就是孩子最希望得到的。家長不妨停下腳步，認真望清楚孩子本來的樣子，不要過分催谷他們。我們試着為他們加添信心，鼓勵他們慢慢學習，接納不完美的小孩。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]