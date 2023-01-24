澳洲生活夢想飛：墨爾本城市農場騎駱駝

【明報專訊】我的老六悅悅十分喜歡去農場，來到墨爾本真的夢成真，她可時常跟小動物做朋友，超級開心呀！真想不到只是開車16分鐘便到這個在城市中的農場Chesterfield Farm！怪不得農埸有「Experience a Country Life in the City」之稱。

Chesterfield Farm歷史悠久，始於1838年，現在是在墨爾本罕有的全年365日都開放的農場，無論平日或周末也可在此見到遊客或本地人。

餵小動物 坐拖車遊園

農場內有許多親子活動，鼓勵大小朋友一齊玩。其中最有特色的體驗是「騎駱駝」，我家小朋友首次嘗試騎駱駝，他們既戰兢又興奮，騎着駱駝遊農場一圈。雖然這活動有額外收費（15澳元，約82港元），但仍是非常多人排隊的體驗活動！

另外，這農場的另一特色是可以「近距離接觸小動物」，包括小羊、小兔、小牛、梅花鹿、蜥蜴、羊駝……超多小動物，也可用2澳元（約11港元）買糧食餵小動物。

農場的優點是地方不太大，但活動多，有免費表演場地看擠牛奶（cow milking show），還有牧羊狗表演（sheepdog demonstration），追趕小羊走回羊圈。行得累就可以坐tractor ride拖車遊園，只是5澳元（約27港元）可帶我們遊農場一圈。

這個農場也有一個cafe小吃店，可以買到熱辣辣的午餐、薯條等小吃和飲品。大家亦可選擇自己帶食物在農場野餐，享受大自然的寫意閒適。愛煮的我就準備了雞蛋、串燒、青瓜、水果等給孩子和朋友一齊食，真的可以玩足一日。

小朋友試做一天農夫

農場最近新推出了活動Farmer For a Day（農夫的一天），給小朋友體驗做「小農夫」的生活。澳洲是一個着重關愛的國家，夏天有時會因天氣酷熱，選擇給小動物休息關門。所以出發或訂票前要先留意天氣情况。

我們買了兩份家庭套票，60澳元（約329港元）包兩大兩小，農場亦有年票，相對划算。另提提大家，墨爾本不少景點也要預約才能進場，別一時興起，白走一趟。

■Chesterfield Farm

地址：1221 Ferntree Gully Rd, Scoresby VIC. 3179

網址：chesterfieldfarm.com.au

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]