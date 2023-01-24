【明報專訊】最近看了一套關於聲音力量的影片，才知道世界上有一些部族，並不把生日定在嬰孩呱呱落地的一天，而是媽媽決定想生孩子那天。她會坐在大樹之下，直至心中聽見某個旋律，那就是渴望來到世上的孩子的歌兒。懷孕期間，她會不時向族中的年長婦人唱誦這旋律，到分娩時，眾人就會為孩子唱出生命之歌，迎接他的來臨。此後，曲子會在孩子經歷所有生命儀式或重大事情時一再唱出，助他記起自己生命的本質。去到生命盡頭，全村人會用這歌陪伴將逝者，安送靈魂踏上新的旅程。

接納不同 無分誰對誰錯

我覺得這個古老的習俗很美麗，因為人們相信，每個生命都是渴望成為媽媽的孩子而來，而每個靈魂都有一闋歌，提醒自己活出真我，關鍵是我們能否靜心傾聽，會否在浮生的顛簸中，找回自己生命的節奏和旋律。而媽媽，就是第一個聽見我們、保守我們生命之歌的人。

我細仔每晚睡前，都習慣聽我為那一天數算10個感恩。幾年下來，我發現感恩不怕重複，內容新舊無妨，只需誠懇地感應內心當下的感動，那就是最清新的感恩。只要在這個狀態，我就不再是滿足阿仔的要求，而是為表達內心冒起的熱情而說話。

這一晚，我很自然就進入內心，細微地感應有什麼打動了我。我說，感恩你當我的孩兒，在生命開頭這10多年，讓我近近地、仔細地看着你，無論是從前幼兒的你、現在愈來愈獨立的你，每一刻的你，我都那麼珍惜。你很多的片段，即使過去了，在我心裏都仍不時浮現，令我真切感受到生命的充實。感謝你給我的幸福。

感恩你和哥哥、爸爸，在很多方面都跟我完全不同，給我很多的衝擊和學習。曾幾何時，當我在你們爸爸身上看到不順眼的東西，我內心會有很多批判、難受、委屈，覺得是爸爸的「劣根性」，要我去忍受、執手尾。後來當我看到你們兩兄弟同樣一脈相承，我內心更難接受。

但漸漸我明白，什麼是真正的接納，也明白自己的不舒服，只是因為你們跟我有許多的「不同」。像我喜歡仁慈正向、溫和待人，你們喜歡攻防嘲諷、打岔互懟，那只是不同，卻不能說誰對誰錯，哪一種模式更好。我以為很重要的事，對別人可能就是枷鎖。

此刻是永恆中一個片段

感謝你們讓我學習到，真正的愛，是愛你們每個人的全部，你們當下呈現的每一點特質，都是各自生命中必經的因緣和合。我不再介意你們跟我不咬弦，你和我都擁有完全的自由，去為自己探索，體驗自己所需要的經歷，成為自己要變成的人。

你們要經歷的，那怕看來不盡如人意，我深信去到最後，都是有其深層價值的最美好安排，只是需要時間咀嚼當中的美意。我們每一個人，都在變化、成長，一如石玉如校長在《給十九歲的我》中所言，此刻所見的，都只是永恆中的一個片段。感恩我能擁抱這份自在平安，跟你們一同見證生命的自由……感恩到半路，孩子已經沉睡，倒是我意猶未盡，繼續輕訴內心的深情——

每個生命，都有一闋與別不同的歌。那未必是特定的單一旋律，而是一串振動的頻率，當中盛載着我們靈魂的本質。外在形相之下，每個整全的靈魂都同樣美好。但願我也像古老部落文化中的媽媽，聽見你們獨有的歌，為你們保守、唱誦。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]