讀樂樂：誰是光明 誰是黑暗

【明報專訊】英文故事書Amelia Fang and the Unicorn Lords（中譯作：《吸血鬼女孩愛蜜莉：獨角獸貴族》）講述光明王國與黑暗王國本是楚河漢界、勢不兩立，主角吸血鬼愛蜜莉（Amelia Fang）為幫助王子唐寧（Tangine）尋找母后天氣仙子（Fairyweather），決定與友人勇闖光明王國，經歷重重難關後，結果竟是出人意表。

吸血鬼尋找天氣仙子

黑暗王國國王弗拉基米爾（King Vladimir）與光明王國天氣仙子誕下半吸血鬼、半仙子生物唐寧王子後，天氣仙子卻突然離奇失蹤。吸血鬼愛蜜莉與各好友——小死神格馬迪（Grimaldi）、雪怪佛羅倫斯（Florence）、小南瓜Squishy經過一輪喬裝打扮，深入虎穴，乘坐彩虹列車到達光明王國都城Glitteropolis尋找天氣仙子王后。

光明王國色彩繽紛，居住着獨角獸、精靈和仙子——他們都是傳統兒童故事中，象徵着正義和友善的生物，就連都城門牌也寫着激勵人心的說話：「太陽永不落下，夢想定會成真。」可是，經過連番調查，愛蜜莉發現光明的背後隱藏着不為人知的秘密。

愛蜜莉發現，多年來失蹤的不止是天氣仙子一人，還有更多住在光明王國的生物，而始作俑者竟是道貌岸然的光明王國國王Alpha Unicorn。他為了煽動光明王國國民對黑暗王國的恐懼和仇恨，以彰顯自己存在的價值和鞏固權力，竟不惜綁架自己的國民，並誣衊是黑暗生物所為，到處宣揚黑暗生物的不實惡行——吸血鬼把你的血吸光，怪獸和禿鷹會把你生吞活剝。Alpha Unicorn更計劃關閉彩虹列車，企圖斷絕都城與外界的接觸和往來。

最後，愛蜜莉與在光明王國結識的朋友聯手揭發Alpha Unicorn的惡行，一切真相大白，而天氣仙子等慘遭綁架的生物也獲救。從此，光明王國和黑暗王國聯合起來，兩地的藩籬從此消失，兩地的國民也可自由地互通往來。

昔日的兒童故事大多正邪勢不兩立，是非黑白也截然二分。黑暗國度迷霧籠罩，住着吸血鬼和死神，是邪惡的象徵，兇險陷阱處處，避之則吉；光明國度色彩亮麗，住着人見人愛的獨角獸和仙子，是正義良善的代表，生機勃勃，充滿希望，人人嚮往。但這故事卻反其道而行，挑戰了人們對角色假設的固有認知，也拓闊了我們的想像空間。

放下成見 眼界大開

我們對事物的理解，很多時候都有先入為主、約定俗成的印象和標籤，更多時候我們都會以貌取人，倘若我們能放下成見，放開懷抱，多思考和了解事情的本質，相信眼界會大大地開闊，不僅消除無形的隔閡，也避免了很多不必要的誤會。

除了故事內容引人入勝外，書中的插圖也十分有趣，長着尖牙的愛蜜莉頭繫蝴蝶結，手抱小南瓜，惹人憐愛；唐寧王子長着尖牙，卻有雙仙子翅膀，顯得高傲自負，相信有不少小讀者是受到插圖的吸引才拿起書本翻閱。原來作者勞拉．艾倫．安德森（Laura Ellen Anderson）鍾情秋天的東西，包括南瓜、落葉和香料等，這些都啟發了作者創作吸血鬼愛蜜莉一系列的靈感。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第433期]