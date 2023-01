SEN童繪本：SEN孖寶媽媽出書 星星兒也是好玩伴

next

【明報專訊】每個父母,總希望子女健康成長,但誕下有特殊教育需要(SEN)的寶寶,亦不等於「天塌下來」般大件事,是苦是樂,還看家長的心態。從事教育工作的梁嘉慧(Clara)及註冊社工陳顯庭(Rio),各自育有SEN的子女,雖然小人兒天生與別不同,但兩個爸媽都視他們為生命中的瑰寶,還不約而同自資出版繪本,分享SEN小朋友獨特的一面,盼消除公眾以至同路人對他們的誤解。

若說照顧一個SEN小朋友不容易,那Clara的吃力便是雙倍。「阿哥(長子)有ASD(自閉症譜系障礙)和ADD(專注力不足);細細(幼子)就有ADHD(專注力不足及過度活躍症)。」不過,正因為「打孖上」,令她累積更多教養SEN孩子的經驗。

見兒子「怪行」 由自責到接納

「做家長,也要經歷學習過程。」Clara回想11年前,年紀輕輕便誕下長子,既缺乏人生閱歷,也毫無育兒經驗,看着兒子種種「怪行」,亦曾一度自責︰「我問自己,是否懷他時,吃錯了什麼?」如今雖已走出死胡同,但她並不會美化帶「星星兒」的辛酸,「當然仍有『䒐䒏』的時候啦!尤其看見他自理能力還是很差,竟然會穿拖鞋去上籃球班,就覺得很勞氣。只是現在自己成熟了,加上近年在進修幼兒教育深造文憑課程,會比較懂得調節自己的期望,情緒起伏就沒有從前般大」。

勿聚焦弱項 助孩子發揮所長

4年前,Clara來到一間採用瑞吉歐(Reggio Emilia)教學法的國際幼稚園工作,現擔任課程主管的她說,學校的教育理念,啟發她如何跟兩個SEN兒子相處,「這種教學法,強調以小朋友的興趣為依歸,並尊重他們的個別特質。於是,我也學習不再把目光聚焦在兩個兒子的弱項上,而是努力發掘他們的興趣,讓他們有機會發揮所長」。

就這樣,Clara察覺到長子原來很有潛質做小小天文學家,還可化身歷史「活字典」,「阿哥很喜歡看天文地理的書籍、影片,何年何月誰上過太空執行任務、用過什麼探測器,他都背得滾瓜爛熟;他亦喜歡預測天氣,每次打風,他會用圖表,跟我們分析掛『8號』、『9號』、『10號』風球的機率。另外,阿哥中西史的知識也很豐富,那場戰爭怎樣開始、戰線如何變化、運用過什麼武器,他都很清楚」。Clara表示,接下來的任務,就是要協助兒子把「資料庫」應用到學業,甚至生涯規劃上。

「肯給他們時間,他們可追上」

談及9歲次子,Clara不諱言他未像長子有顯著的興趣和強項,「細細暫時主力學足球和跆拳道,他有說過想做YouTuber的,但我找過朋友教他剪片,他卻沒什麼興趣」。惟憑着過去照顧大兒子的經驗,媽媽相信,小兒子也會有進步的一天,「阿哥初小的時候,也跟細細一樣,日日欠交功課,每天都收到老師的投訴電話。但升上五年級,他便突然『開竅』,知道自己要面對呈分試、要升中,懂得每日依着時間表辦事,乖乖交齊功課。以前英文作文由一個字都寫不出來,到上學年試過拿B,有很大的進步呢!所以,SEN孩子,只要肯給他們時間,他們是可以追上來的,只是中間的歷程或許很漫長,也不知道要多久」。

自資出繪本 提供溝通相處技巧

除了自身家庭,在任職的幼稚園裏,她也認識了數名ASD學生家長,觸發她自資出版雙語繪本《I am a bit different: In School 我的不一樣》的念頭,「這幾名家長都是外籍人士,他們也說,在坊間找不到適合的social story(社交故事)給小朋友看,那不如由我來寫吧!因為阿哥都經歷過這個發展階段,我明白他們的需要」。

Clara從幼兒的視覺,講述ASD孩子的特質,雖然他們有些舉動或許跟其他人不一樣,但小人兒同樣需要愛和朋友,「幼兒很單純的,他們不介意和任何人交朋友,只是他們不懂得怎去接觸、怎樣跟ASD這類性情比較特別的孩子一起玩。所以我希望透過這本書,可以提供到一些溝通、相處的小技巧,這不論對一般或ASD小朋友,都有好處」。新書才剛出版4個月,她已密鑼緊鼓籌備第二部同系作品,她透露,下一本書將以公園場景為主題。

