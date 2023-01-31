採訪手記：強項為本 養育SEN兒

【明報專訊】養兒一百歲，長憂九十九，更何况育有SEN孩子的家長呢？但憂不等於愁，像今期封面故事主角之一Clara，就以正面的態度、積極的方法，化解養育SEN孩子的憂慮。

從事教育工作的Clara，其長子同時患有自閉症譜系障礙（ASD）和專注力不足（ADD），小兒子則是專注力不足／過度活躍症（ADHD）患者。她若說不擔心、無煩惱，那就是騙人的。「兩雄相遇，他們的戰鬥力是幾何級數上升的，有時都令我幾頭痛」。

曾幾何時，Clara也像很多家長，單單聚焦在兩個兒子的學業上，於是換來的，盡是失望和沮喪。但原來轉個角度，卻發現到大兒子在天文地理、歷史方面很有天賦；小兒子的足球、跆拳道也學得不差，曾經獲獎。有了新方向，Clara遂集中精力去栽培兩兒的強項和興趣，希望日後有助於他們的生涯規劃。

為共融學習環境 舉家移民

另一個封面故事主角Rio，一直以社工身分，幫助SEN孩子及家庭排難解憂；沒料到自己的4歲長女，最近也被評定有ADHD傾向。憑着專業知識和為人父母的天性使然，Rio多次強調︰「不論孩子是否SEN，都是上天賜予的禮物。小朋友最需要的，就是一個滿載幸福、快樂的家。」Rio同樣採取「強項為本」的育兒策略，而為了讓女兒有一個更共融的學習環境，更決定今年6月舉家移民加拿大呢！

作為SEN學童家長，Clara和Rio的心路歷程，值得同路人細聽；而他們最近更不約而同自資出版以SEN為題材的繪本，也值得公眾支持。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第434期]