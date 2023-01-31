家家有禮：萌兔醒獅臨大埔

【明報專訊】年初十，農曆年氣氛依然濃厚，不少學生哥的新春假期仍未完結，仍然可四出拜年、打卡！新鴻基地產旗下大埔超級城伙拍國際級時尚插畫師Jeffrey Fulvimari，製作出「萌兔甜蜜糖果園」新春主題互動裝置，便最適合一家大小去參觀。除了有換上應節唐裝服飾的萌兔角色，場內還有逾4米高的鴻運醒獅，站在色彩繽紛的巨型全盒上，為大家帶來醒獅表演；花形全盒內裝滿了色彩繽紛的賀年食品，包括七彩糖果、金幣朱古力、等，即場打卡後上載於社交平台，並hastag #TPMMCNYrabbit，即可獲得美食優惠券或兔年吊飾。

除打卡外，不妨去開運占卜廊參考12生肖在兔年的健康、姻緣及財運運程，之後更可到「DIY萌兔賀卡站」玩互動電子遊戲，為萌兔打扮賀年模樣。The Point會員可列印出專屬福兔賀卡，並寫上祝願字句或加上金色吊繩，製成揮春掛飾送給親朋好友。

■INFO

「萌兔甜蜜糖果園」新春主題互動裝置

日期︰即日至2月12日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰大埔超級城C區美食坊

查詢︰2665 6090

■送大埔超級城禮品套裝

大埔超級城送出大埔超級城禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括GODIVA朱古力禮盒及名貴紅酒1支。名額6個，每人可獲禮品1份。截止日期：2月7日，送禮詳情刊於另文。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第434期]