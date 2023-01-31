增添父能量：星爸的煩惱

【明報專訊】有特殊教育需要（Special Education Needs，簡稱SEN）的男孩就像是來自另一個星球，有時候需要努力學習及適應人際間的相處及溝通。最近在一個有關SEN研究的網上論壇中，觀察到SEN雖然不是什麼新鮮的議題，但有不少星爸仍表示很無力或不知道怎樣去應對SEN兒子的生活狀况。筆者曾眼見在公園的遊樂場中，一名星爸希望兒子可以嘗試完成攀爬一條樓梯，但從兒子的面部表情中感受到他因為害怕而不想參與，星爸即使親身示範怎樣可以「輕鬆」完成，兒子都是不斷地搖頭拒絕，星爸嚴厲訓斥兒子一番後，無奈地帶同兒子離開公園。

嘗試帶領家庭 陪子女面對困難

香港城市大學的一項研究發現，父母管教患有SEN兒童的壓力水平高於正常發育兒童，SEN兒童的父母會作出較負面的自我評價，感受到更強烈的負面情緒。撫養SEN兒子所帶來的挑戰可能會讓爸爸不知所措，這種焦慮有時會導致爸爸較少參與兒子的生活。以下有3個策略幫助爸爸如何加強參與SEN兒子的生活。

1. 擔任家庭的帶領者

心理學家Henry Biller指出，不管SEN兒子的特質如何，與缺乏爸爸支持的兒子相比，若爸爸願意細心陪伴、積極鼓勵，兒子更有可能在生活中做出成功的調整，包括培養自尊感及提升解難能力。更重要的是，爸爸參與會帶來「雪球效應」，佛羅里達大學的研究人員發現，研究中的父親參與訓練後，會主動與配偶和家人分享知識和技能，這承擔的態度會正面影響整個家庭如何一起照顧SEN兒子。

2. 成為兒子的情感出口

美國臨牀心理學博士Dr. Elaine Aron指出，SEN孩子具有較敏銳的感覺，很容易因為一些小事令情緒反應變得波動，爸爸的陪伴則有助安撫其情緒。以上述遊樂場的父子為例，爸爸可以從嘗試創建更小、更容易實現的目標開始，例如將兒子需獨自攀爬一條樓梯的目標，轉化成父子間一起完成攀爬一級或兩級的小任務，成功後的經驗將會轉化為兒子為自己訂立更高目標的動力。

3. 共同面對兒子的難處

SEN兒子的專注力普遍未能集中太長時間，輔導心理學家萬家輝博士建議，爸爸可以和兒子一起商議在一段短時間，例如15分鐘，集中精神去完成一個任務，不論是功課、閱讀等，然後給予5分鐘的休息時間；如有需要，更可以放一個時鐘或計時器，讓兒子清楚看得到任務及休息的時間。若兒子能持續做得到，爸爸可考慮增加任務的時間，藉此逐步提升兒子的專注力。

爸爸參與SEN兒子的生活對他們的發展有積極影響。SEN兒子如果有一個積極參與、充滿父愛的爸爸，他們可以擁有更強的自尊感及自信心。雖然兒子在生活中有可能面對不同的困難，但各位爸爸，為了你的兒子，請不要放棄，當見到兒子在你們努力嘗試過後的進步，爸爸會發現所有的付出都是值得的。

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]