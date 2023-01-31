幸福拼圖：計算家用 有商有量

【明報專訊】香港家庭福利會理財教育中心在2022年尾做了一個網上問卷調查（註），當中有一條題目問及「對未有交家用的子女有何評價」。超過半數受訪者都傾向給予較負面的評價，例如﹕「不負責任」、「父母在子女年幼時教不好」、「唔報答父母」、「看不起」、「忘恩負義」以及「自私」等。另外，有部分受訪者表示理解子女的困難，相信子女因「自顧不暇」、「無多餘錢」、「人工唔高」以及「交租或自身家庭負擔重」，而未有交家用。這些回應亦表示他們認為如果子女有足夠收入養活自己，應提供家用予照顧者。

交家用除了可以減輕父母的負擔，幫補家人的生活費用，亦是華人文化中回饋家庭的其中一個方法。筆者曾經見過20多歲的成年人，九成支出都是用於交家用，這個回饋家庭的方法又會否影響個人生活？筆者反倒想提醒家長要避免收取子女過多家用，讓子女有更多資源生活，以及追尋自己的人生目標及夢想。

視乎實際環境定金額

筆者認為因為收入不穩而未能支付家用似乎合情合理。剛剛進入職場，薪金未算穩定，父母子女可共同商議家用的金額，可以是「象徵式」的家用，或是待子女財務狀况穩定後，才開始收取家用。當將來收入增加，又或是因父母年邁而多了醫療支出的時候，可以視乎情况增加家用。

另外，子女是否同住亦是計算家用的考慮因素之一。筆者認為「生活在同一屋簷下」，子女毋須負擔昂貴的租金，有能力支付一定的家用作補貼家庭的支出。子女開始交家用時可以讓他們了解更多家庭的基本開支，假如子女因交過多家用，到頭來要父母協助支付生活開支，乃本末倒置的做法。因此，家用的多少亦要視乎雙方的必要支出及負擔，有商有量方是計算家用的最有效方法。

家用以外 用心關顧

最後想提醒父母及子女，家用的多與少不是子女表達關顧或孝順的唯一指標。子女有否用「交家用以外的途徑去表達對你們的關懷及重視呢？簡單至平日的噓寒問暖、定期的會面，或是對彼此的照顧亦甚為重要。金錢只是支撐我們生活的工具，而親情及家人卻可以陪伴我們一生，一家人學習理解及體諒亦是終生任務。

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註：如欲了解更多是次網上問卷調查，可留意官方網站更新，結果預計在3月發布。網址：www.fechk.org

文：葉玉瑩（認可理財社會工作員）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]