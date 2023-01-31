感創航道：製作大花貓學反思

【明報專訊】小二生巧玲和同學一起製作大花貓，完成後與鄰班分享成果，但這個課節未完。老師問同學，有沒有自覺做得不好的地方？巧玲給自己一個很低的評分，她解釋，覺得自己掛住玩，沒有留心聽同學介紹作品，怕同學不開心。老師對她表示讚賞，因為她懂得反思。

教育局2014年發出的《基礎教育課程指引》指出，專題研習已成為學生必然經歷的學習過程。學生不單藉此增進知識、提升學習能力，他們的探索好奇心、學習的內在動機，以至學習態度亦有所增益。《指引》說明，專題研習是一種有效的學與教策略，能夠推動學生自主學習和反思。

專題研習 讓孩子自主學習

今年1月，屯門的仁德天主教小學舉行了為期一周的Wonder Week，一整周的上午都做專題研習。Wonder Week是LBD（learning by doing）教學計劃的重要一環，為師生提供一個深化和總結學習的機會；LBD是一種體驗式學習模式，不用課本，讓孩子自主學習。仁德小學在教育大同協作下，已是第4年實踐LBD教學。

其中，二年級學生以「健康的我」為主題，創作展覽品，分享各種令家人身心健康之道。學生經過投票和討論，自行分組，合作設計和製作展品。巧玲一組利用紙皮箱和膠樽等創作了一隻大花貓，講解飼養寵物如何有益身心。

作品完成後，教師安排各班學生互相參觀對方的成果，然後返回課室檢討表現。教師先叫學生給自己評分，巧玲把手放在膝頭，表示「做得不好」。為什麼？巧玲說自己掛住玩，沒有留心聽同學分享；在同學參觀自己作品時又掛住玩，沒有招呼嘉賓。她說下次會聆聽同學講解，記得招呼嘉賓。

教育局指，專題研習透過多樣化活動，幫助學生建構知識、發展共通能力及建立正確的價值觀和態度，把知識、能力、價值觀與態度結合起來，同時培養品德。共通能力包括協作、溝通、創造、明辨思考、解決問題和自我管理能力等。巧玲透過與同學協作，既增進了健康知識和共通能力，亦培育了互相友愛的關係和尊重別人的價值觀。

培養學生資訊管理能力

專題研習重點之一，是培養學生的資訊管理能力，要從不同途徑或形式獲取、組織及演示資料，從而培養運算能力、運用資訊科技能力和研習能力。筆者觀課時發現，學生想出的保持健康方法，有些從課堂學習得來，有些則從家人言行得知。例如其中一組「可愛動物組」，有學生在紀錄冊上寫着，養寵物是保持健康的方法，原因是「我媽媽和爸爸想養魚」；另一組以運動為主題，則設計了一台跑步機，理念從何而來？原來是學生的家人會帶他們去健身室。在製作展品過程中，教師問學生有沒有需要利用平板電腦上網搜尋資料，其中一組設計「五星級的家」，就自發透過短片分享網站尋找用紙皮箱改造小屋的方法。

今年是新一階段「感．創．做」全方位價值承傳計劃的開始，LBD不僅貫徹專題研習的精神，而且注入真實（authenticity）、探究（inquiry）、表達和選擇（voice and choice）、參與（engagement）4個元素。仁德學生的表現正好展現了課堂的真實，讓學生探索生活中的真實問題，讓學習產生有意義的影響。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]