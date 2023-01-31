論盡教育：教育龍頭逐個評

【明報專訊】1997年回歸後，香港教育龍頭換了許多人，由余黎青萍任教育署長數起，繼後是羅范椒芬、張建宗等。王永平曾任教育統籌局長，董建華引入問責制後，教統局長是李國章，秘書長是羅范椒芬，李國章後由孫明揚繼任，教統局也改組成為教育局。梁振英任特首時教育局長是吳克儉，跟着是楊潤雄，現任是蔡若蓮。

官有好多種 一樣米養百樣人

官有好多種：有進取的、有求穩的、有過日辰的、有但求無過排櫈仔的、有hea的。一樣米養百樣人，王師奶只留心教育頭頭，因為他們的政策和官態影響小婦人求學時代，也影響兒女一代，所以對他們都有自己的評價。評價總有主觀成分，是否中肯由讀者自行判斷。上有玉皇大帝，下有閻王作證，絕無惡意，心如日月，我手寫我心。

先講余黎青萍，她是九七後第一個教育署長，做事爽快，絕不拖泥帶水。她英文好不在話下，中文也好得出人意表。任內推行母語教學和全日制，都是九七後的新猷。母語教學是董建華回歸後民族主義的壯舉，原是好事，但推出匆匆，忘掉了百多年英語的根深柢固，加上計劃有頭無尾，中一至中三用母語，中四自由選擇，是制度的先天缺陷，神仙都唔掂喇。全日制由余黎青萍開其端，打好基礎，其後的龍頭繼續發展，終底於成。王師奶認為余太是實幹型，不高調的好官。

第二個要評的是羅范椒芬，羅太絕對是一個衝鋒陷陣進取型的官，王師奶相信她對教育有改革的決心，因為急於求成，惹來不少口舌議論。你評她不懂教育，她就讀個教育碩士給你看。唉！羅太，羅馬不是一日建成的，坐言起行是好事，但太急進也不能成事。她主意多，樣樣都想試下，想將教育辦好，事事親力親為。她曾做過教統局長，當時有人形容：「她做署長時似教統局長，做教統局長時又似教育署長」，究竟這是讚美之詞抑貶抑之意？小婦人肯定羅范椒芬是教育有心人。

第三個是張建宗，好多人好似唔知張建宗做過教育署長。他是一個求穩的政務官，為人低調，適逢任內有一個事事親力親為的頂頭上司，匆匆兩年後又改問責制，於是更無聲無息。

第四個是李國章，王師奶很好奇，他放棄太學祭酒之尊，與一眾庸碌局長排成一行，站在董建華之後做布景板，所為何事？任內與羅范椒芬合作無間，强行推出通識教育、直資學校。作風一錘定音，得失難作定論。

第五個是人稱孫公的孫明揚。他善於調和，任內凡事好商量，飲杯茶，食個包，萬事好商量，王師奶曾稱他為老油條，任內一片和諧，風平浪靜。

第六個是爭議最多的吳克儉，他根本不懂教育，卻被委任教育局長。上任落手打三更，國教風波一鑊泡，由時任政務司長林鄭月娥做奶媽替佢擋煞。他又被譏任內外訪次數為局長之冠，似旅遊局長多過似教育局長，王師奶多次勸他外訪後寫紀錄與教育界分享，真可能是他鄉美景太美，忘記了外訪目的。不提了，諗爆頭都諗唔出一件他值得一講的工作。一字記之曰hea。

跟着是楊潤雄，他謹慎，不高調，不求有功，但求無過，算是中庸吧！蔡若蓮時日尚短，不宜過早論定，但她是唯一真正在學校工作過的局長，讓時間作證。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第434期]