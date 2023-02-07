採訪手記：學做優質父母 助孩子減壓

【明報專訊】上一輩經常說「少年不識愁滋味」、「細路仔無煩惱」，但這些描述，顯然不適用於這一代。今期封面故事，分別訪問了香港大學行為健康教研中心總監何天虹，以及香港救助兒童會總幹事司徒恩，據兩位在前線的服務所見，其實不少十歲八歲的小學生，都已經懂得表達自己生活不開心，部分甚至出現抑鬱狀况。

開心家庭「出產」開心孩子

是「誰」奪走了孩子快樂的童年呢？根據嶺南大學最新的調查顯示，沉重的學業壓力、密密麻麻的課外活動是主要元兇，而持續多年的疫情，亦為學童增添了負能量。雖然今期的封面故事，兩名受訪者都集中分享她們以藝術治療介入模式梳理學童情緒的經驗，但其實何天虹和司徒恩最強調的，是父母的角色。

她們異口同聲說︰「一個開心的家庭，『出產』的小朋友多數是開心些的。」但現實是，很多家長自己都壓力重重，難展歡顏，又有何力氣營造愉悅的家庭氣氛呢？司徒恩便鼓勵家長先要自我關心，也可參加一些專為家長而設的減壓活動，調節好身心，才照顧孩子；何天虹則建議，可報讀一些正向管教課程，學做優質的父母，「我們不是天生便識做父母的，怎樣跟小朋友相處、如何跟他們溝通，是需要學習的」。

新年伊始，就讓我們一起努力學習，成為Happy PAMA吧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第435期]