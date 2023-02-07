親子筆陣．A苗園圃：兩個找到動力的故事

【明報專訊】農曆新年前與幾個大學生談天，發現「突然失去人生動力」是他們最害怕發生的事。動力真的很重要——讀書要有動力，運動要有動力，社交也要有動力！到底中學階段的少年人要怎樣做才能找到動力？

認真做事多發問

最近為大兒子小明中學的家長教師會活動訪問兩名去年的畢業生。師兄A外表斯文，言談間雖有些害羞，卻讓我聽到一個由怕醜仔變成科學人的故事。為建立男校生自強不息的態度，學校每星期有一兩天要他們早上7時回到校晨跑。不是每個男生都懂得學校的美意，有的邊跑邊抱怨，有的設法想逃避，師兄A卻是愈跑愈起勁的一個。初時跑得不算快，他慶幸有老師和隊友鼓勵，加入了長跑隊，繼續鍛煉；日子有功，他發覺自己的引擎撻着了，後來還代表學校參加學界和教區比賽。「晨跑和長跑的經歷啟發了我，做任何事都要認真對待，因為你不知道你所做的事情何時打動你，並且改變你之後幾年甚至是將來人生的歷程！」

師兄A說老師是學生的伯樂，給予學生很多機會，協助他們發掘個人潛能。「學生人數比老師多，平時你必須多向老師發問，他們才容易記住你。當有合適的機會，老師便會來找你。」他憶述初中時每逢學習遇到難題都會發問，尤其在科學課堂上。就讀中三那年，任教科學的老師想起他對學科的熱誠，於是找他協助學校資訊日在實驗室的活動；升上中四，他更獲老師推薦參加一項公開科學比賽，造就了一段他形容為最難忘的中學生涯經歷。今天，師兄A已成為本地著名大學科學學系的本科生，裝上更強動力的引擎，進發科學領域去。

做好功課盡情玩

師兄B十分健談，田徑場上屢創佳績，有百米飛人之稱，是小明一度尊崇的社長。「初中時我參與短跑班，後來又加入排球隊和手球隊，那段時間每天下課後的訓練是我最期待的事。於是我很用心機做好功課，盡量避免做漏作業或因功課質素欠佳而被罰留堂，令自己的訓練時間不受影響。」升到中學，今天的功課未必明天交，如沒有記下每份功課的限期，後果不是低估了所需時間，就是逾期忘記遞交。運動訓練在師兄B心目中是好玩的事，他知道要盡興地玩，辦法就是先把功課做好，「玩」反倒成為他學習的推動力。當他在短跑項目嶄露頭角，更同步希望自己的學業成績有所進步！

參與多個項目，有運動又有音樂，再當上隊長，成為社長，師兄B承認自己高中時投放較多時間在課外活動上，忽略了學業，即使後來發力追趕，最終未能考上心儀大學的體育系。問他可有後悔？他肯定地回答：「我無悔當初！以往有按着興趣去嘗試不同活動，當中發現原來自己很愛幫助別人，因而發掘到體育以外適合自己的進修選擇。」擔任短跑隊隊長及社長的那些年，師兄B帶領師弟訓練，需要根據每個人的特性去激發他們潛能，過程中體驗到「說時易做時難」的道理，但每次目睹師弟在心態上或體能上有進步，他都會倍感欣慰。現在，他是護理學院的本科生，志願成為醫護天使，將來照顧病人的身心需要。他表示愈來愈掌握到適合自己的學習方法，最近更考取「傑出表現」的成績來呢！

認真對待每件事、多發問、要盡興地「玩」、多嘗試願參與，不要讓自己後悔……感激兩名大男生毫不吝嗇地分享他們找到動力的故事！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]