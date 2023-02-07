【明報專訊】前一段時間，一位好朋友，也是JUST FEEL的前同事Ocean，因敵不過極重型再生障礙性貧血，在僅僅27歲之大好年華與世長辭。得悉她的死訊，我不知如何反應，感到強烈的無助與不知所措。我發現，自己從小沒有在家或學校學過如何面對離別。也許父母為免子女傷心，會對死亡避而不談。華人社會下，表達負面感受更是難上加難。即使參與喪禮都非常沉默，或是在各種繁瑣的儀式中疲於奔波。可是再逃避，終究要面對這個課題，我們都無可避免面對生離死別。

受到Ocean親屬邀請，在追思會中分享，我開始覺察並感受她的離去，卻常帶着「喪禮其實是做給在生的人」的矛盾，感到迷惘和羞愧。原來我無法接納自己有「哀悼」和「表達」的需要。在友人的陪伴、音樂的共鳴下，我一步一步接觸自己面對Ocean離去的感受，也開始接納「我的感受和需要也是重要的」。除了傷悲、不捨、無力，原來更多的是悔疚、遺憾。約好在我留學一年後歸來與她再聚，可是我沒做到。自責沒有把握每個分秒與她連結，有些事仍想跟她分享，有些地方仍想跟她重遊。

/有些朋友想見面 有些承諾講了廿年

有些遊戲玩到一半未完 也只能那邊見/《那邊見》SWING

學習離別 學習過好當下

Ocean離開了世界，但我們仍能活出她的信念。記得她在患病期間，製作了一份excel，每日記錄自己感受需要，更以「感受需要卡」與其他病友連結。她若知道我在她離去後，願意同理自己，和自己和解，好好照料自己的需要，我想她亦會感到放心和滿足。追思會中，我們亦將「自我同理」這份禮物跟參與者分享。我們以感受需要卡佈置環境，當中有「傷心」、「感激」、「憤怒」、「無力」的感受，亦有「關心」、「支持」、「愛」等需要；又邀請大家一同參考感受需要卡，栽種已故善意溝通導師Inbal Kashtan提出的生命之樹根部——「自我連結」，停下來接觸內心的感受、滿足到和未能滿足的需要，還有想跟Ocean說的話。

在自我連結和表達當中，我憶起許多與Ocean共度的時光：她化身「樹懶」為課程故事可愛的角色配音，工作中互吐苦水的點滴，對共同願景的的促膝長談，簡單沉默的陪伴和擁抱，還有在她患病期間互相分享的畫作。記得她因為在乎JUST FEEL的研究工作，想盡快得到上司回應，口邊總掛着「喂呀郭梓樂（Matthew）去咗邊！」想起她皺着眉，着急和緊張的語氣，我會心一笑，亦欣賞她對工作的認真與熱誠。原來除了哀悼傷痛，我還想好好慶祝，慶祝美麗的她曾經存在這個世界當中，也慶祝我們曾經深入的連結過。「慶祝與哀悼」是相生相成的。我們會哀悼龐大的傷痛、憤怒、失落、無力。而我們會感到難過，是因為我們曾經有過如此深入的連結。因此，我們亦慶祝當中經歷過的感動與快樂。在追思會的分享當中，我們亦好像從前在office彈結他分享音樂的時光一樣，以歌聲緬懷Ocean。

/有多少苦痛有你和我一起度過 一起承受

有多少快樂有你和我一起享受 一起感動/

《當我們一起走過》蘇打綠

我想哀悼不會有完結的一天，但會沉澱、轉化和成長。Ocean的離去，也讓我學習面對離別，學習過好每個當下。不止成年人，即使是小孩子，其實也能察覺到離別的不安，或有機會遇到熟悉的人、心愛的寵物離開人世。讓我們一同學習善意溝通，幫助自己和孩子面對離別，好好的自我同理，共同慶祝和哀悼。

Ocean，我愛妳：﹚

文：霍靖兒（JUST FEEL 感講前項目經理）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]