言語自聊：重複刺激 助幼兒說first word

【明報專訊】近期在督導實習學生時，遇上幾個兩歲多的個案，他們的語言理解能力不弱，但未有「first word」，即是只能發出咿咿呀呀的聲音，卻未能講出單字，幾個爸媽不約而同地訴說：「小朋友明明就明白，叫他們做什麼都好像能理解，就是不願說，愈叫小朋友跟着講，他們就愈不說，好像愈逼就愈少說話，弄巧反拙。」言談間當然感受到爸媽們的沮喪。其實，想小朋友盡快說出第一個字，除了要求小朋友模仿之外，還有其他辦法。

傳統的言語治療大多是輸出導向（output-based），即是透過結構遊戲讓小朋友大量練習目標詞語或句式。在治療師設計的遊戲中，小朋友要說出目標句式才能繼續，而參與課堂的家長亦會在課堂中明確地聽到小朋友說出所教的內容。但對於一些未有first word的小朋友，有時真的如上述所說：逼不來。倒不如加入另一類以輸入為本（input-based）的語言治療，今次就分享我的學生選擇的其中一個治療方法——聚焦語言刺激（focused stimulation），供各位參考。

讓小朋友領導遊戲

聚焦語言刺激以統計學習理論（statistical learning theory）及社會學習理論（social learning theory）為基礎，相信人會在環境中不斷學習，透過重複的刺激，就能學到該知識或技巧，就好像現代的人工智能AI學習一樣。

那怎樣套用至語言學習呢？就是在小朋友玩耍時，首先讓小朋友領導遊戲，因為人總在自己有興趣的事情中學習得最快，吸收得最容易，所以爸媽在作語言刺激之前，建議先在旁觀察小朋友怎樣玩耍。例如：很多男孩子喜歡玩停車場玩具，如果小朋友在「泊車」，我們選擇作刺激的詞彙可能是「開始」、「停」這類動詞，家長可以在小朋友開始推車時說「開始」，在小朋友停車的時候說「停」，或是在推車的時候說「停車未呀？」等，每次的說話不需要一模一樣，但所說的句子不能太長，以免擾亂小朋友的學習，更重要的是所有語言刺激均在形容小朋友的玩耍，而不是命令或指引小朋友玩耍，這樣的功效就最大了。

聚焦一兩個詞彙勿貪心

可能爸媽心中會疑惑：真的聽就能學習？平時自己都會在小朋友玩耍時說話，卻沒有這樣的效果，為什麼呢？其中一個原因是語言刺激的劑量（dose），就像服藥一樣，這治療手法的研究指出，每個目標詞語在一堂45分鐘的治療課中最少要出現60至80次才有成效。所以另一個小貼士就是切忌太貪心，一次過選擇太多想教導的詞彙，反而應集中一至兩個詞彙，令語言刺激的次數提高。

說回實習學生的個案，其中一個兩歲多的個案在聚焦語言刺激下，只需要一堂的時間，已經由只有「呀」、「烏」這兩個音，增加至有「貓」這字，可見教導小朋友說話，有時真的不需要逼他們模仿，反而在遊戲中愉快學習，多聽到該字詞也是有效的。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]