看得起遊戲：「控糖特攻隊」出動

【明報專訊】如果有一天突然暈倒送入急症室，病情危重至入住深切治療部……

如果經診斷後，發現中毒的原因是患上一型糖尿……

如果被告之從此以後，每天都要監察血糖、注射胰島素、控制飲食……

如果故事的主人翁是一個5歲的小朋友……

上述的如果不是假設，而是實實在在發生的事情，影響了正在成長路上的不少兒童。根據資料顯示，15歲以下一型糖尿的發病率由1997年的每10萬人有1.7人，增加至2007年2.5人，至2018年，數字更躍升為4.3人。

一型兒童糖尿又稱為胰島素依賴型糖尿病（insulin-dependent diabetes mellitus），患者製造胰島素的細胞因自體免疫或病毒等問題遭到破壞，造成先天性胰島素缺乏，因而不能製造足夠身體所需的胰島素來刺激葡萄糖進入細胞，當葡萄糖在血液中積聚並增加濃度，便會形成糖尿病。當血糖過高，便有可能導致酮酸中毒。若得不到適當治療，更有可能引發脂肪肝、心臟病、中風、腎衰竭等。

雖然一型兒童糖尿無法預防或完全根治，但只要控制得宜，也可如常生活。可是，說易行難，如何令年紀輕輕的小朋友全盤接受，繼而日復日地配合？

引領小朋友接受終身任務

有請「控糖特攻隊」出動！這個本地化的支援介入方案由智樂醫院遊戲團隊與香港兒童醫院的內分泌科團隊攜手合作，有心又細心的專職醫護包括專科醫生、兒科醫生、專科護士和營養師。

方案循兒童為本的方向設計，計有：

繪本畫冊——以故事形式，圖文並茂細說發病、就診至檢驗血糖、注射胰島素等各個程序，引領小朋友代入角色，理解自身狀况，接受控糖的終身任務

血糖紀錄小冊——小本子模式，培養1天4次記錄血糖水平的習慣

本地美食遊戲卡——特設內含碳水化合物成分的各種美食遊戲卡，精選食品更符合本地小朋友的喜好，包括魚肉燒賣、壽司、薯條、雞蛋仔等，讓小朋友在遊戲中學懂計算攝取量和閱讀食物標籤，便可在控糖和美食中獲取平衡

磁石餐盤——以磁石餐盤加上各種美食磁石，讓小朋友體驗如何精明選擇三餐，更可配合美食遊戲卡來玩

運動強度遊戲卡——以能量圖清晰顯示不同運動的強度，提醒小朋友補充血糖的必要

醫院遊戲師便曾以「控糖特攻隊」為一名熱愛美食的糖尿女孩排難解憂，因為女孩以為自此便要與美食絕緣，但玩過遊戲後便明白，只要懂得計算攝取量，便可細味珍珠奶茶及炸雞塊，讓生活繼續，即使面對這個一生一世兼24小時嚴密監控的糖尿狀况。

文：江小萍（智樂兒童遊樂協會醫院遊戲服務總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第435期]