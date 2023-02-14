情人節快樂：大忙人爸媽 樂做時間管理大師 珍惜與小情人共處 保持甜蜜蜜

共嘗人生味道——作為烘焙店老闆，Venus說減壓方法之一是做甜品，她亦不會阻止兒子吃朱古力等甜食，「我是做甜品的，我也要讓他知道食物與人生一樣有不同的味道，當然適可而止最重要」。（黃志東攝）

為女兒創作——Mr. Men Little Miss盲盒玩具和繪本系列，Steven是為女兒而創作。「因為她小時候愛看Mr. Men Little Miss，所以我才做，只是想她成長中有這樣的一個記憶。」（李紹昌攝）

【明報專訊】今天是情人節，對已婚家長來說，情人早已昇華至家人關係，往日對待情人的心思全都轉移到照顧孩子身上去。有說女兒是爸爸的前世情人，兒子就是媽媽的男朋友仔！全天候負責照顧家中小公主的本地插畫家蔡景康（Steven Choi），以及無論多忙都堅持跟兒子享受「無手機」親子時間的烘焙店主理人支嚳儀（Venus），在情人節這個特別日子，分享他們如何跟子女維繫這段甜蜜蜜的「情人」關係。

文︰顏燕雯

插畫家全天候陪女兒 感恩工作有彈性

蔡景康是本港首個獲《小王子》法國官方版權認可的插畫家，2020年，他續寫了小王子故事《小王子2 愛與光》（2021年出版），更創作了藝術紙品、盲盒玩具、壓幣機等相關紀念品。廣告行業出身的他，曾奪英國WIA世界插畫獎及日本JIA插畫大賞最高賞，現擁有自己的工作室「陋室五月」。

一般人對藝術家都有刻板印象，認為他們靈感滿天飛，喜歡自由自在地生活，但Steven除了是藝術家，大部分時間還要實實在在擔任爸爸的角色，亦由於工作性質，令他能更有彈性地分配工作與家庭時間。由於太太長時間要進修，他主力照顧7歲女兒詠月的起居飲食，由早上5時半起牀為女兒準備早餐，到7時協助女兒梳洗換校服、送她上學；之後8時至12時是他的工作時間，接着又要趕到學校接女兒放學並帶她到學習中心，之後再工作。到了下午4時許，他又要接女兒放學（有時由太太接送），之後便是大部分的家長日常：對功課、執書包、晚飯。直至女兒上牀睡覺，Steven才有me time，此時他才可以開始專注創作。

這樣斷斷續續的工作時間，對藝術家來說未必是好事，因為創作講求專注，思路中斷，可得花些時間才能找回靈感。不過另一方面，他又感恩能擁有這樣的生活：「哪一份工可讓你天天接女兒放學，又可早點回家跟她相處？」詠月一直是Steven的掌上明珠，小時候女兒冲涼洗頭全由爸爸包辦，即使請了家傭，爸爸仍堅持親自下廚，「因為女兒愛吃的東西與一般小朋友不同，她愛吃蔬菜，但又因為濕疹，不能吃蛋和牛奶，所以我好想為她做有營養的餐單，家傭就只做清潔的事」。

讓女兒做想做的事

Steven說，自己在單親家庭長大，性格內向，又不太會跟別人分享心事，他便選擇以創作的方式來表達自己。也許因為自身經歷，他十分重視小朋友的想法，給女兒很大的自由度。他雖是插畫家，但從來沒有逼女兒跟她學畫畫，這天詠月穿上芭蕾舞衣前來爸爸的工作室，因為稍後要上芭蕾舞課。記者問她喜歡跳舞嗎？她卻說喜歡唱歌，想做歌手。Steven說：「她喜歡做什麼由她自己向我表達，如跳舞、彈琴，我全部都讓她試。」訪問期間，詠月常常走到爸爸身旁，一時問這，一時問那，是個充滿好奇心的孩子。「她愛發問，我又有耐性，剛剛好。」《小王子》原著是Steven最喜愛的繪本之一，他指故事中，小王子與狐狸的關係是一步一步建立起來的，這也可用來形容親子間的溝通，都需時慢慢建立，沒有一步登天的捷徑。

烘焙店CEO堅持親子時間無手機

與Steven一樣都是大忙人，支嚳儀於2018年創立自助烘焙品牌Bakebe，翌年已在港開設分店，兒子Joji也在2019年出生，被Venus形容是1+1=3的喜事。記得當年她挺着孕肚接受訪問，完全是一副女強人的姿態。「你知道嗎，當時又要忙着搞品牌海外加盟的事，兒子出生後第三天已要開會，那時我正坐月，把頭髮包着，就請同事來我家一起工作了。」

除了繁忙的生意，她最近更參與歌唱比賽真人show，公私生活都十分忙碌，不過她並沒有將無時間作為藉口。她認為只要時間安排妥當，一樣可以享受親子時間，「這幾年，我把時間分配得好好，不會把所有事情囤積一起，全部分散一個一個去做；親子時間我更堅持不玩手機，即使多想玩都要按捺着，因為那是和他相處的時間，不能分心。如果真的因工作關係要聽電話，我會告訴他我要走開一會但很快會回來，回來後也感謝他體諒媽咪」。

分享失敗經歷 獲兒子擁吻

Venus處事態度正面樂觀，亦希望將之教導給兒子。她認為媽媽對小朋友說話的語氣，對孩子影響甚大。「我不會隨便定義別人，例如『naughty』、『bad boy』這些字眼，在我家幾乎是禁語，連傭人也不許講。多說『You are getting better』、『不要放棄』，會令他更有動力去做好一件事。」

Venus鼓勵兒子學習不同事物，即使做不到，也要從挫敗中學習。例如她既是媽媽，又是CEO，還要參加比賽，當然遇過不少壓力，至於壓力如何釋放？「我會在半夜me time時，拿出紙張，把難題逐一寫下來，然後在旁邊寫下可解決的方法。」Venus常常在兒子放學後問他當天過得如何，反過來，也會主動跟他分享自己的事，例如會帶他一同工作，就是想兒子有機會參與其中，「媽媽知道孩子全部的事，但孩子卻完全不了解媽媽，我就是不想這樣」。她更從不怕與年紀小小的Joji分享失敗，「有一次比賽後，我跟他說不太滿意自己的表現，因為我可以做得更好。之後他便抱着我親了我，並說『Mommy, it's ok!』那刻我在想，我到底做了什麼好事，才會有這樣貼心的兒子？」她說兒子年紀小，有時會給反應，但有時不知道她在說什麼，但這並不要緊，因為這是培養溝通、交流的機會，大家也可看到對方脆弱和需要鼓勵的一面，增加彼此的聯繫。

[Happy PaMa 教得樂 第436期]