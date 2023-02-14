採訪手記：來個「開心到飛起」的情人節

【明報專訊】祝大家情人節快樂！對很多父母來說，情人節早已是「遠古」的事，跟自己好像沒有太大的關係，當然，假如你的另一半是個相當貼心的人又作別論！不得不承認，夫妻間的相處，對小朋友的成長有極大的影響，試想想如果父母天天吵架，小朋友就會在惶恐和焦慮之中生活；相反，如果小朋友在充滿愛的家庭中長大，會潛移默化地成為一個懂得去愛、樂觀和正面的人。

今期封面故事和繪本推介，都令我聯想到「家」的重要。一直以來，大家都認為媽媽湊仔是理所當然，但本地插畫家蔡景康（Steven Choi）卻是一個百分百寵愛寶貝女的爸爸，不是由他親述照顧女兒的日常，也不相信一個男士能為女兒付出那麼多，連三餐都要親自落手做才安心，因為囡囡不愛吃「一般小朋友喜歡的東西」，卻特別喜歡吃蔬菜和菇菌類，他便把這些食材製成串燒和便當，每天堅持炮製愛心料理！未必人人都能吃到父母親自做的菜，如果你有機會，便要好好珍惜，並大聲跟他/她說多謝！

有質素的相伴 大小朋友都滿足

此外，與繪本推介人 CanCanMa 傾談時，更加從她介紹的繪本中，領略到家的意義。如說到《誰是魔法王》一書，她給我欣賞故事內頁時，說到「一家人的快樂很簡單，做的事不過是游水，但有質素的相伴，大小朋友都會得到滿足」。

插圖正是繪畫出主角（小女孩）跟外婆、外公游泳，全部人的身體都好像「飛」起來，CanCanMa說，這就是「開心到飛起」的意味。這天，不如大家就跟孩子來一個「開心到飛起」的情人節，一同製造開心的回憶吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第436期]