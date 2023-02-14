童讀好書：繪本以親情為主題 細味「家」的意義

家人密語——CanCanMa提供一個親子貼士，就是說一些只有家人之間才明白的密語，能代表家人共同擁有的美好回憶或經驗，每每重提，就會回味，像正能量一樣增潤家人關係，如《誰是魔法王》中常重複「啵啵啵啵……我是魔法王」，是橫跨兩代的語句。（資料圖片）

【明報專訊】情人節的浪漫，放諸與家人的關係，可演繹為家的溫馨。不過即使家庭成員間關係多好，一個家很難每天都充滿溫暖感，要靠大家努力去經營。因此，不少繪本也以家人為主題，提醒家長做好維繫家庭的角色。

文︰顏燕雯

ungoogoo故事館創辦人及「擔凳仔讀書會」召集人CanCanMa認為，真實的家庭生活總會有不完全的地方，所謂家家有本難念的經，但就是因為不完全，才令我們更加希望努力追求與家人緊密的關係、締造溫馨的感覺。縱使以家為主題的繪本有很多，但CanCanMa從以下幾個溫馨家庭必有的重要元素中，選擇相關繪本跟讀者分享。

一，感恩知足，能珍惜眼前擁有的人和物

二，有同理心，能將心比己。明白家人的需要，可令溝通更到位

三，可以超越時間的衝擊，並代代流傳下去

好好珍惜 與家人共同回憶

英文繪本The Tide是講述祖父、媽媽與孫女的故事。「故事寫祖父與孫女的關係很好，祖父常帶孫女到海邊玩耍，但由於他年紀大，記憶也漸漸衰退，孫女很怕祖父會忘記她。這一段我看時感到心酸，因為與家人失去了共同的回憶，的確是很傷心的事。但媽媽卻安慰女兒，說祖父的記憶雖如潮水退去，但這是自然的事，我們不要過於傷心，只要你對祖父記憶仍在，好好珍惜它便足夠。認知障礙症對很多人來說並不陌生，這故事正好讓小朋友學習接納長輩老去，也明白把回憶好好保存，也是一種愛的力量。」CanCanMa說。

身處難民營 仍懂感恩

另一本Just Like You，就是講述知足的故事。作者的表達手法很簡單平實，就是一個女孩子，有眼睛、耳朵，有手和腳，她還有一個不起眼的布娃娃。但作者最後揭示這個女孩原來身處難民營，也沒有太多的家庭成員陪伴，「女孩面對這樣艱難、不確定的生活，仍然可以安心地躲在母親懷中、感恩擁有的一切。這本書閱後讓人有一種盼望，也明白父母的陪伴，對孩子來說也是很重要的」。

一個小家庭日常故事

來到中文繪本，CanCanMa推介曾獲「豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎」的《生日快樂》 。書中有大家熟悉的灣仔街景，描述母女為父親買蛋糕作生日禮物。一個普通小家庭的日常故事，沒有震撼的故事內容，也沒有太多一家三口一起的溫馨場景，但就正正表達出維繫家庭的重要元素，就是把大家放在心上，到故事最後，就是一番感動。

與外婆經歷 傳承下一代

另一本《誰是魔法王》，其原畫入圍第55屆意大利波隆納世界插畫展，背景是1980、90年代的香港，講述幾代感情。「珊珊小時候到外婆家過暑假，與為治療腰患的外婆一同游泳，讓她明白原來這個年紀也可以學新事物，也成為了她與外婆的經歷。到她長大了，再帶孩子到外婆家探望，她對外婆的敬愛、尊重，一直沒變，更傳承了給下一代，讓孩子也感受到『太婆』的生命力。」CanCanMa認為這幾本書蘊含了「家」的元素，讓大家可以細味「家」的真正意義。

[Happy PaMa 教得樂 第436期]