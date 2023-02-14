升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】家長採「大包圍」策略

可先註冊安仁 再等後補位

問◢ 小朋友將會入讀K1，她的性格慢熱有點害羞，選校希望以「學術」為主，半催谷，不想她壓力太大，想她愉快開心。現在有基督教香港崇真會安仁幼兒學校、基督教宣道會太和幼稚園、大埔循道衛理幼稚園、大埔禮賢會幼稚園和大埔浸信會幼稚園取錄，而香港保護兒童會林護幼兒學校則是後備生，應如何選擇？

答◢ 你用「大包圍」策略替女兒報考好幾間幼稚園，這6間幼稚園都參加了教育局「幼稚園教育計劃」，本人參考了教育局在網上公布的評核報告，給該6間幼稚園的排位為（從A++至A-）基督教香港崇真會安仁幼兒學校A+，其餘4間幼稚園：基督教宣道會太和、大埔循道衛理、大埔禮賢會和大埔浸信會都是A；而你女兒為後備生的香港保護兒童會林護幼兒學校是A++。所以你可以替女兒到安仁幼兒學校註冊，然後看林護幼兒學校是否有機會補上，有的話便替她註冊。受教育局資助的幼稚園全都是愉快學習中吸收知識的！

家住屯門車程2.5小時

應否轉讀九龍名校？

問◢ 小兒比較文靜慢熱，現就讀心怡天地國際幼稚園（屯門）PN（學前班）上午班，他9月升讀K1，現考獲民生書院幼稚園及香港培正小學（幼稚園）K1。我們家住屯門，暫未有計劃搬到九龍，長遠會於小兒小學前搬到荃灣。

我先生是荃灣的香港浸信會聯會小學校友，我們家庭亦是同宗教背景。浸信會聯會小學是活動教學，感覺上非常適合小兒，惟要考慮升中及學校資源支援、學生眼界及人脈是否足夠。考慮到私校（培正及民生）資源多亦是名校，但家住屯門小兒要乘校車（來回2.5小時車程），擔心他精神不夠或浪費太多時間在車程上，得不償失。我們猶豫是否應讓小兒轉校到培正或民生，希望趙sir給予意見。

答◢ 明白你的憂慮，家住屯門去九龍城，校車來回時間長達2.5小時真的難以接受，如果將來住荃灣報浸信會聯會小學，比較起來當然符合就近入學的原則。唯一考慮是荃灣浸信會聯會的畢業生升學情况，截至2022年8月，該校畢業生頗多升往B1A/B以至B2頭中學的，所以與培正、民生等直升的中學相差不大，何况爸爸是舊生，兒子讀起來比較有信心。

K1二選一

浸信會培理略勝一籌

問◢ 小女2023年入讀K1，想請問浸信會培理學校及宣道會上書房中英文幼稚園應該如何考慮？上書房英文語境及雙班主任制很合意，培理評價與規模則較好。家住筲箕灣，兩者也要坐校巴。

答◢ 兩間都參加了教育局的「幼稚園教育計劃」，我參考過兩校之質評報告，給浸信會培理學校評級為A++，而宣道會上書房為A，因此浸信會培理「秤先」一些！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]