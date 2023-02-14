多元導航：同理心 同你傾

【明報專訊】每次舉行家長小組，我都會和家長作角色扮演練習。第一回合，A家長先分享一個自己喜歡的活動，而B家長要扮演一個對抗A的角色，無論A家長喜歡什麼也要反駁，質疑該活動沒有意義；第二回合角色轉換，由B分享一個喜歡的空餘活動，無論A先前有沒有參與過該活動，也要嘗試了解B喜歡該活動的原因。

練習結束後，我們會訪問家長在兩個回合的感想。大家的感受通常也很一致——不想跟一個只會反對、質疑自己的人繼續談話，但樂意和嘗試了解自己的人傾談。

反思親子相處方式

這個練習原意是讓家長反思他們的親子相處，究竟屬於「意見不同便反駁」，還是「和而不同嘗試了解」。維持親子關係與結交朋友相似，大家都想認識一個有共同話題、親切和善，即使意見不同也嘗試了解對方的朋友。父母要和子女維持和睦的關係，也應建基於這個概念。

家長也有不同興趣，可能是看韓劇或是烹飪影片。如果向伴侶、子女分享自己的興趣後，換來第一句是「吓？好無聊！」相信大家也不願意繼續分享。現在很多青少年享受投入網絡世界文化，喜歡上網玩「王者」、「食雞」，看YouTube、IG。但是家長對子女上網有很多憂慮，否定上網是「有意義」、「可取」的興趣。當青少年嘗試和父母提出希望上網時，不少父母很斬釘截鐵反對，擔心上網時間太長，或是容易接觸不良資訊。長久以後，子女認為父母不會理解，便會抗拒與父母分享自己在網絡世界吸收的資訊。當父母了解子女的事情愈少，憂慮便會愈多。最終可能釀成親子衝突，令親子關係更差，構成一個惡性循環。

開放溝通 從了解到理解

在家長小組練習中，當家長以一個正面的態度去了解對方喜歡的活動時，普遍聊天時間比較長，討論也較熱烈。記得有一對家長，B喜歡行山，A表現得十分熱切，了解B喜歡的行山地點以及推介路線。練習後訪問他們， B十分驚訝原來A本身並不熱中戶外活動，但也可以和他聊得興高采烈。

其實親子關係也如是，家長並不需要和子女有相同興趣才能聊天，只要懷着想更加了解子女、關心子女生活的心情便可。透過和子女聊天，家長能了解子女上網的習慣，繼而更理解子女喜歡上網的原因。從了解到理解，當子女感受到父母嘗試明白自己，自然願意分享更多想法和感受，建立融洽的家庭關係。

開放溝通小貼士：

以下是一些和子女開放溝通的小貼士，幫幫各位家長和子女聊天。

1. 什麼——你通常上網喜歡做什麼？玩什麼遊戲？上什麼社

交平台？

2. 如何——遊戲是如何玩的？你如何用IG？

3. 誰——你喜歡和誰一起玩遊戲？你的IG追蹤了誰？

4. 推介——可以教我一起玩遊戲嗎？有好看的影片嗎？

文：葉泳彤（香港家庭福利會網絡教育及輔導服務註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]