善養救未來：父母的道德創傷

【明報專訊】近年，我在工作中接觸到不少有情緒困擾的家長，當中讓我格外感觸良多的一個現象，稱之為「道德創傷」。「道德創傷」一詞大約出現於20年前，原指當人做了僭越自己道德標準的行為後，情感上傷害到內在的道德良知，所引發的嚴重羞恥或罪咎感。這個概念最初被應用到倖存的軍人身上，近年也有人提出從事某些行業的人，例如醫護人員、新聞工作者等較大可能出現「道德創傷」。

那麼，我從家長身上體會的「道德創傷」又是怎麼樣的呢？或許，你我都曾有過類近經驗。

舉例說，媽媽阿芝定期參與一個網上的家長聚會，一直熱心關懷其他家長。一次，當另一名家長提起一個只出現了一次的成員時，阿芝沒有一絲印象，她內在即時出現了一把嚴苛的指摘聲音，並罵自己「無良心」。她突然自慚形穢，覺得自己很可恥，愧對他人。多年來，阿芝這個內在「無良心」的批判聲音，不單讓她時常陷於自責之中，也讓她在所有人際關係中不斷退縮，並影響和女兒的關係。

有一次，阿芝因一名身在外國的朋友的嬰孩夭折了，接連好幾天她都為了自己不能親身去幫忙而十分自責，情緒低落。當她10歲的女兒提出，希望阿芝陪她玩耍的時候，阿芝便大發雷霆，罵女兒「無良心」！在阿芝的潛意識中，她認為女兒即使不認識那個朋友和她的嬰兒，但也應要懂得為她們悲傷，並停止玩樂，這才算得上是「有良心」。可是，年幼的女兒並不明白，為何要為不認識的人哀傷，反倒因阿芝突如其來的怪責而哭了一場。這個孩子此時尚未發展出同理陌生人的能力，而阿芝對她的道德要求，卻為她的情感帶來創傷。

兒子喜歡奶奶 妒忌變自責

又例如，另一名媽媽菲燕，她的奶奶會在她兼職上班時幫忙照顧她的兒子，她因兒子好像喜歡奶奶多於自己，內心開始感覺酸溜溜，醋意慢慢變成了自責。她覺得，明明奶奶好心輔助自己，又很愛惜孫兒，她反而去妒忌奶奶，實在是一大過錯。就這樣，她有好幾天都陷於妒忌與內疚的糾結情緒之中，心情低落，無法好好陪伴兒子。後來，我跟她說：「妒忌是大自然賦予人類的必須特質，由於幼兒要依附媽媽才有最大機會好好生存，就像海豚寶寶要黏緊媽媽6年才分離一般，妒忌可以驅使媽媽自然渴望要更親近和滋養孩子，那是對小生命的安全和成長都最有利的。所以，你可以完完全全地接納自己妒忌奶奶的情緒和感受。」菲燕一聽到這番話，便哭了出來，她困在妒忌與內疚的漩渦裏，那些掙扎多時的痛苦，忽然消解了。

其實，不少家長都擁有不同程度的「道德創傷」，有些內在批判聲音很強烈，讓他們教養孩子時不自覺陷入四面楚歌，有時既憤怒又自責，有時既羞恥又焦慮；我看見他們感覺束手無策，又不知如何自處，為他們感到很難過。

我想為這些家長作出建議：當苦惱情緒出現時，嘗試細心聆聽批判聲音在說什麼，記錄下來並向可信任的人說出，然後持續跟那些聲音磋商，找尋一個能夠自我接納的新定位。例如像菲燕那樣，可以重複對指摘的聲音說：「妒忌不一定是可恥和可惡的，我這樣妒忌奶奶是大自然賦予我的特質，背後有美好的原因。」

我衷心希望活在大小「道德創傷」夾縫裏的家長們，都有機會在內心開創一片更自由自在、輕鬆愉快的新天地。

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人，生命教練）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]