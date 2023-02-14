日式育兒記：日本醫生到診服務

【明報專訊】上回講述我們全家於聖誕節感染了新冠病毒，以為當弟弟轉為陰性後，我們可以出關，誰不知原來事情還有下文。

國民保險包到診服務 費用全免

我們一家早於上年10月預訂了聖誕滑雪之旅，全家中招，當然旅程也只好延期，我便將旅程延遲至今年1月8日那個星期，照估計什麼病也好起來了吧？弟弟是於去年12月31日轉陰性，隨後兩天也非常精神，但1月3日早上一起牀便開始嘔個不停，每吃一口包，呷一口水也嘔吐，由於尿液量也大大減少，我們開始着急。可是年末年始的假期要到1月4日才完結，我區附近所有的兒科診所也關門，正正像我們農曆新年一樣。我們打了電話到兒童急症室，對方說現在的人數不少，在醫院也要乾等2小時。我們猶如熱鍋螞蟻，不知如何是好，突然記得一名媽媽朋友之前介紹了一個醫生到診服務給我們，我便向這名媽媽朋友取了聯絡，嘗試打給醫生提供到診服務。在電話上，他們很詳細了解弟弟的病况，問及這3天吃過的所有東西，他們懷疑是1天前在壽司店所吃的壽司，我們很驚訝，因為弟弟從來不吃未經煮熟的食物，醫生說之前也有小朋友可能吃了一些曾觸碰未經煮熟的食物，可能他們沒有換刀或砧板，而弟弟吃了那些壽司而引致腸胃炎。他們了解了我們家的情况及地址後，大概2小時後醫生便和一名護士前來。經過10分鐘的診症，醫生更可即時開藥（由於日本診所及藥房分開，一般看醫生後要再到藥房取藥），日本醫生比較喜歡開一包包藥粉給小朋友，所以這名醫生也帶備了磨藥機，即時準備好15包藥粉、5天的療程，我們也頓時鬆了一口氣（因為周圍的藥房也全部關門）。我們估計到診服務價錢可能不會便宜，但原來到診服務價錢包括在國民保險內，所以一切全免！

好了，過了3天，弟弟痊癒了，體力也恢復了，我猜我們也可以繼續去滑雪了吧，誰不知這一回輪到哥哥了，他晚上11時開始發病。經過上次的經驗，今次二話不說便預約了到診醫生，他們於凌晨1時來到，同樣給他診症，說哥哥應該是感染了弟弟的腸胃炎病毒，同樣即時給藥、磨藥，費用也一樣全免，服務非常貼心。

公眾假期或凌晨照常應診

滑雪之旅，當然泡湯，但經過一個多月來的經歷，真的感恩日本有這樣的到診服務，最重要是於公眾假期或凌晨時段也照常應診，這個服務可算是媽媽恩物，特別對有年幼小孩的家庭，更是方便不過。雖然我們不時會抱怨日本的稅項貴得很，但這些服務正正是市民需要的。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]