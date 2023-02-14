辣媽CEO：最大持份者是誰？

【明報專訊】近日的全城熱話，非《給十九歲的我》莫屬。事件發酵至今，各方面相關人等都公開表白自己的經歷，孰是孰非，自有公論。但我一直最關心的，反而沒有被廣泛討論的，是這件事究竟為什麼會搞到如此田地？學校、家長、學生之間，究竟發生了什麼事？

在公，學校、家長和學生，要問責的話，三者之間究竟分別要承擔什麼責任？最大的持份者是誰？在私，學校對家長、對學生；家長對學校、對子女；子女對學校、對家長，三者之間究竟是什麼關係？

學校存在有什麼價值？

先講在公，學校收了學生之後，只需對家長負責？因為子女未成年，所以沒有選擇權，父母理所當然全權決定？在網上搵資料做功課，Home Schooling都不是什麼新鮮事的今日，學校的存在有什麼價值和意義？父母為什麼要送子女返學？學生返學是為了什麼？時代以光速進步，香港的教育制度下，學校的辦學宗旨、父母的思想思維非但沒有進步，還在不斷退步！

舊式教育 追不上時代

今日的學生接觸資訊的速度及廣泛程度、思想的成熟程度，跟我們小時候成長的社會及環境，是完全不一樣的，根本不可同日而語。時代不斷進步，但不管是學校還是父母，依然死抱死守舊日的教育方法，強行加諸套用在學生、子女身上。學校要的是乖乖學生，父母要的是乖乖子女，乖的定義，是聽話，總之學校點講，父母點講，乖乖跟着做，就乖啦！要是膽敢質疑問點解，就是不乖，是反叛，是身在福中不知福。有自己思想的，不聽話的，就被標籤為問題學生、頑劣叛逆。成績不好的學生，未能達到父母要求的學生，返學有多痛苦，活得有多壓抑，他們有被關心過嗎？有被理解過嗎？

我說這些學生被集體欺凌，絕不為過！

求學為求分數 犧牲子女身心靈健康

教育子女的責任從來都在父母身上，學校只是擔當輔助角色。學校辦教育，以學生的利益為依歸為最大考慮，這才是正常的。可是，不管是學校還是父母，追捧追求的是學校排名，求學只為求分數，好成績、能夠考入重點大學讀神科比什麼都重要，不達目的誓不罷休，不惜犧牲子女的身心靈健康。

一味打着愛的旗號，因為「你仲細唔識」、一切都是「為你好」，所以不管做什麼都一定是對的、好的。通告內容寫的是什麼，明白不明白都一定要簽的，寫明可以選擇參加不參加的，都一定要參加的。結果最委屈，最壓抑，最疲於奔命的是誰？寫了這麼多年的親子稿，愈寫愈沉重痛心。讓孩子健康快樂成長，建立正確的人生觀價值觀，學習如何好好做一個人，不是教育的最重要核心嗎？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第436期]