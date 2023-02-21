教育科技：用大數據分析 回饋教師家長 AI「助教」按學生進度出題

【明報專訊】OpenAI推出的聊天機械人ChatGPT最近成為城中熱話，人工智能（AI）發揮的威力，令人歎為觀止。隨着教育科技（EdTech）快速發展，近年亦孕育出不少AI學習平台，且逐漸受學界青睞。有校長形容，AI不單可充當學生的補習老師，還可因材施教，通過實時追蹤、大數據分析，更可回饋教師，提升教學效能。值得一提的是，這類AI學習平台，部分除有學界版，亦設家用版，家長不妨親身感受一下這種劃時代的學習方法！

文︰沈雅詩

積極推動電子學習的天主教領島學校（下稱領島），在今個學年便引入一間教育出版社創建的「APLus智能學習平台」（下稱APLus），而早在研發階段時，該校便以先導學校的身分為平台提供不少意見。「我覺得AI學習平台的最大好處，是可以同步提升教師的教學效能和學生的學習能力。」領島校長李安迪說。

先「診斷」再練習 如過關升呢

他把APLus比喻為電子補充練習，並涵蓋中、英及數學科。就着每個小單元，AI首先會發送3至5條「診斷題」給學生熱身試做，「這階段派送出來的，都是典型題目。中大教育心理學講座教授侯傑泰亦檢視過相關題目的效度，認為是有助分析學生對課題的掌握程度」。

李安迪以數學科為例，假設學生正在複習個位的加法進位，如果他能順利答對所有診斷題，AI便會轉而發送3、4條跟進練習題，以確保學生真的完全學會；當這關也順利通過後，系統會再發送1、2條難度較高的題目讓他挑戰，例如是兩個位的加法進位，看學生是否懂得知識轉移；相反，假如學生在做診斷題時已有錯漏，AI便會給他播放教學短片，重新鞏固孩子的學習基礎，之後才再發下一輪題目。如此，就可達到自適應學習（Adaptive learning）的效果，「以往不論能力高或能力弱的學生，都在做同一本補充練習冊、做相同數量的題目，但現在AI會因應學生的能力，提供合適程度和數量的練習題，因材施教」。

有了AI的協助，教師亦毋須花費大量時間批改補充練習，騰出的時間，就可幫助能力稍遜的學生。李安迪表示，系統可讓教師看到即時數據，當發現學生做跟進練習題時，仍是一錯再錯的話，便會介入，可能在課堂小組或功課導修時，作個別指導。

短片講解 提升學習動力

領島引入APLus後，一直利用大數據及問卷，了解學生的學習狀况。他透露，整體而言，學生都喜歡這種學習模式，「有學生表達，以前遇到課業上的難題，未必想問教師，但家長又幫不上，便情願欠交或『亂做』；但現在因為AI有教學短片講解，令他更有動力去學習」。另外，「錯題庫」對學生的幫助亦很大，「學生但凡做錯的題目，都會記錄在他帳戶的『錯題庫』內，有學生便說，會在考試前重閱『錯題庫』，好提醒自己，之前做錯哪些題目，避免在考試時再錯」。

看來好處多多，但李安迪同樣透過系統的大數據，經驗到「過猶不及」的道理。他大方分享：「剛開始時，我們都是用很輕鬆、鼓勵性質引導同學登入系統做練習的，那時候，數據反映學生的成績是持續進步中的。但前排臨近考試，我們想『谷一谷』學生，讓他們多做些練習，結果數據表現不升反跌。」其後教師跟學生訪談，學生表達因為課業量太多，消化不來，減低了學習動機，李安迪笑言：「這證明了我們的小朋友是『虛不受補』的，這些數據對於學校日後設計課程或給予功課量，都有參考作用。」

[Happy PaMa 教得樂 第437期]