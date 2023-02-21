AI英語會話App 勤練習放膽講

按情景問答——App內有不同的動畫情景，孩子可跟AI一問一答，每句句子更可翻譯成中文，讓學生更能掌握談話內容。（受訪者提供）

【明報專訊】愛秩序灣官立小學（下稱愛官）在上學年同樣引入AI訓練平台——Lango School，但有別於領島和大天以提升學生的讀寫能力為目標，愛官主要想借助AI，幫助學生多練習英語會話。

「說到英文科，大部分學校都集中資源在讀和寫兩方面，愛官也重視，但我們亦無忽略學生說話的能力。坦白講，不論升中選校、叩門以至將來就業，亮麗的成績表只是有助拿到一張入場券，但成與敗，往往取決於面試表現，而以英語面試的情况亦很普遍，所以，絕對值得花時間幫小朋友操練會話的。」愛官校長崔家祥說。

不同動畫情景 一問一答朗讀

奈何在現行英文科課程編制下，會話的授課時間的確很有限，愛官於是想出透過AI會話訓練平台，隨時隨地幫助學生練好英語。Lango School其實是一個App，當中有不同級別的課程，系統不單會發聲指導學生朗讀短句，當孩子完成後，AI還會即時評分，並記錄發音不佳的單詞，方便他們重複練習。此外，App內還有不同的動畫情景，例如學校、餐廳、機場和醫院等，AI會以一問一答的朗讀方式，跟孩子輕鬆地練習日常會話，而系統更設有中文翻譯功能，讓有需要的學生，更能掌握對談內容。

自從引入AI會話訓練平台後，崔家祥觀察到，教與學雙方都有裨益。學生方面，孩子說英語的信心增加了，「愛官有3名外籍英語教師，以往他們想跟學生閒聊並不是一件容易的事，因為小朋友會膽怯、會逃避，但經過一個學年的AI訓練後，明顯見到學生已經無以前這樣害怕外籍教師，縱然談話內容未必很深入，但至少小朋友肯開口講」。對教師而言，亦大大提高教學效能，「因為App教授的短句、情景對話其實是與課本內容掛鈎的；換句話說，課文內一些比較難讀的生字，學生都自學了，那教師就毋須花時間逐個生字去教一遍，只需要參考AI大數據的分析，集中講解較多學生都發音不佳的生字就行了」。

[Happy PaMa 教得樂 第437期]