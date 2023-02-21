好去處：荃灣室內兒童遊樂場 投入夢幻沙池 玩轉「寵物醫院」

小小交通城——小小交通城有不同車仔讓小朋友當司機；而這裏亦有咖啡杯、大滑梯及彈牀等設施。（蘇智鑫攝）

投影波波池——在小型波波池內有一個投影遊戲，把球拋向目標以贏取分數，考考眼界。（蘇智鑫攝）

寵物醫院——寵物醫院有各種小動物等着愛心小護士和小醫生去照顧呢！（蘇智鑫攝）

夢幻沙池——夢幻沙池設在玻璃窗前，加上彩色陶瓷沙，配合自然光特別搶眼！穿著襪子踩上沙子不會感到痛，小朋友更可把沙放在巨型天秤上，看看如何達至兩邊平衡。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】一個理想的室內兒童遊樂場，除了遊樂設施要多元化和安全，空間感亦十分重要，好讓小朋友有足夠地方活動之餘，家長也不會感到太侷促。最近荃灣一個新開的遊樂場，就以玻璃牆天然光、地方闊落作賣點，加上坊間少見的陶瓷沙池及動物診所等玩意，就連遊樂場的小常客也覺得很有新鮮感。

文︰顏燕雯

小模特兒：Brendan

室內遊樂場不受天氣影響，是爸媽最喜歡帶小朋友去放電的好地方。位於荃灣新商場Plaza 88的Kidstation，今年1月正式開幕，雖然位處室內，但因為設有偌大玻璃窗，感覺十分開揚，遇上天晴，還有藍天白雲陪小朋友玩耍呢！這裏共有8000平方呎，設施之間沒有排得密密麻麻，如「公主化妝間」內並沒有放置過多陳設，只是安放了一張簡潔化妝枱及一個公主披肩專用衣架，小公主換衫時便不用局限在狹小的空間內，亦讓家長更容易「一眼關七」地照顧小朋友。

巨型天秤學重量 醫療玩具照顧小動物

Kidstation對象為1至8歲的小朋友，這裏另一個特色，是擁有一般遊樂場少見的遊玩設施，如用各種毛公仔、逼真醫療玩具打造的寵物醫院；以彩色陶瓷沙鋪成、備有巨型天秤讓小朋友學習重量的夢幻沙池；以及半透明旋轉滑梯、幼童版咖啡杯等。當然也找到小朋友最愛的彈牀、車仔、繩網陣和迷你超巿等，無論好動或好靜的小朋友，都能找到最愛的玩樂區。

■INFO

Kidstation

開放時間：周一至五上午11:00至晚上7:30，周六、日及公眾假期上午11:00至晚上8:30

票價：$120 起 / 1.5 至 2小時（一位成人及一位小童（1 至 18歲），首次入場1位家長需先以$20登記成永久會員）

地點：荃灣楊屋道88號Plaza 88 11樓1106至1109號店

查詢及預約：6850 0541（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第437期]