親子筆陣．永明的天空：花見之約一期一會

【明報專訊】很想去賞櫻吧？據報：預計2023東京花期是3月21日、大阪櫻開花日則在3月28日，北海道當然會是較後時間了……一期一會，「花見」季節！由於過去3年疫情的原因，你有否一種報復性的想法，就算機票超貴，都來一個償還？

先來一些雪櫃冷知識：其實日本人的賞花習俗來自中國唐代，及後逐漸發展成為文化傳統，謂之「花見」——即在二三月賞梅、三四月賞櫻，及至四月到五月賞桃；唯各地開花、滿開日期會因應天氣變化而調整，故又有前線消息，特別是櫻花。這條「線」乃是日本官方或民間氣象台透過對天氣的監測，預計各地櫻花開花時間，讓人去捕捉櫻花隨着氣溫轉暖而由南至北的開花期，形成所謂「櫻花前線」。

青春期如櫻花期 短暫卻燦爛

「櫻花前線」的出現也透露着櫻花花期之短，一旦錯過，就要等上一年。况且，它們往往在同一時期開花，盛開7天便凋謝，一夜之間散落，儼如漫天花雨，淒美浪漫。日文有句諺語「櫻花七日」（桜は七日），正寓意着那種短暫卻燦爛的特殊魅力。

孩子的青春期也是「櫻花期」吧！電影「十九歲」掀起熱議，沸沸揚揚，內容也正是描繪那團躍動的青春之火，短暫卻燦爛，並且充滿變數。親愛的HappyPaMa朋友，你也一定經歷過青春期吧！

AI聊天機械人 找出育兒方案

你有個正處於青春期的孩子嗎？可以說，21世紀的青春期是數碼化的，包括如何面對親子關係。筆者用近月爆紅的人工智能聊天機械人嘗試替各位爸媽找出育兒方案，得到回應總結如下：

要面對青春期的子女，父母可以採取以下幾點措施來幫助他們：1.保持溝通；2.理解他們的需求並且提供支持；3.建立信任關係，子女才能敞開心扉；4.允許他們犯錯，提供指導，而不是批評他們；5.支持他們的興趣並且鼓勵他們繼續探索（事實上如果再要求，它還會提供更多意見，例如性教育的指導）。或者你會認為上列AI意見都是老生常談，但想深一層，這些模擬人類反應，毫不簡單；相信不久，這樣的AI將繼互聯網後再一次改變世界，恍似科幻電影的橋段，活生生地實現眼前。

活「好」當下 活好過去現在與未來

疫後世界漸次復常，然而那個常不是往常，隱隱感到新的秩序已在形成中……《金剛經》說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」過去當然已過，未來即未來，而現在卻不存在，因為一如當你看到這些文字時，那個剎那早已閃去；原來當下（being）包括過去現在未來，那麼活「好」當下，就是活好過去現在與未來。

無論是櫻花的花開花落，或是孩子成長的起伏跌宕，都是一期一會、十分「唯一」；形式就算相似，緣分卻不盡相同，但願我們都能竭盡誠意，真心看待每刻珍貴的相遇。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]