華德物語：計劃周末行程

【明報專訊】大家好！上回提及華德媽正在為最後一個學期的畢業論文打拼，故剛剛過去的1月份我實在分身不暇。而機靈的孩子們總能察覺到父母的注意力不再集中在他們身上，然後會用盡辦法來搶回一些注意力。例如妹妹會像小貓般在我用電腦工作時跳上我的大腿上，以一己之力阻擋大半個熒光幕；有時候在我們說過晚安後，她會大叫道：「我肚子又餓了。」哥哥也不遑多讓，在每次冲身後，赤裸裸地左閃右避，把本來的睡前故事硬生生地演成「警匪片」。

家裏頓變和諧

有天晚上，我決定要化被動為主動！在兩兄妹從爺爺奶奶家回來後，我們跟他們率先在沙發上「撓癢癢」，把他們的精力化為笑聲。然後我們在客廳坐下來，開一個圓桌會議，一同計劃一下周末的行程。起牀後的每一個小時，我們都可以放一個小目標進去，比如哥哥說他幾天後生日，想買一些「清真糖果」帶回學校分享給小朋友，他娓娓道來原來在班上有阿拉伯裔的同學，他們不能吃含魚膠粉的那些德國熊仔糖。由早上8點開始，我們在白紙上簡單地畫了一張周末行程，把原本隨便的周末時間好好聚焦。

出乎意料的，我們的「計劃周末」之成效相當理想！在經過討論以及各方同意才寫下翌日的行程，大家同心協力地一起實行。有趣的是，以往的周末華德爸和兩兄妹常常為電視遙控器而吵鬧，在時間表出現後，孩子們先跟我完成不少家務和採購，其間他們雖然常常查看時間，但也按捺住心裏的焦躁，把卡通片前的任務和目標盡快完成後，他們便歡天喜地觀賞心心念念的卡通片！後來，我們更邀請了華德爸參與周日的行程，他負責跟華德砌模型，我跟妹妹設計服飾等，家裏頓時和諧多了。

在文末，讓我來輕輕寫寫歐洲社會吧。因為華德自發的要求買「清真糖果」，讓我感到非常驚喜，因為他開始推己及人了！頓時讓我想起在德國大學修讀的課堂「The Philosophy of Inclusion」，歐洲的共融除了在政策上體現，更是一種精神面貌和文化底蘊，傳承了法國大革命推翻君主制的歷史，走出以民為本的現代社會，再發展成為如今的歐盟。在聯合國和歐盟的憲章內寫着「人們不論來自何地、不論出身和種族，都應該享有追求生活質素的權利」的哲學思想作為宗旨，故不難理解為何歐洲國家的福利政策這麼以人為本，比如讓當年初來乍到的新移民如我享有免費教育、生育津貼等；移民家庭的孩子們同樣享有兒童金（Kindergeld），即兒童每月津貼和免費的教育和醫療。我的教授指出，歐盟就是一個巨型實驗，這樣的社會模式並沒有以往的參考，也是兵行險着地進行着。近10年的難民潮卻令德國的右翼崛起，他們的主張以及隨年增加的國會議席無不反映國民對「共融」的減弱。篇幅所限，留待下次再繼續分享！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]