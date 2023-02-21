教育提案：誰能成為孩子的學習榜樣？

【明報專訊】模仿是人類的天性，剛出生的嬰孩便懂得模仿成人以學習新技能和探索世界。在成長路上，我們不期然會受到別人影響，只是影響層面不盡相同。不少兒童及青少年會模仿偶像的舉止打扮，這是一種身分認同和價值觀的表達方式。常言「近朱者赤，近墨者黑」，家長和教師少不免會關注孩子的模仿對象。有人認為擁有近乎完美的履歷和貢獻的歷史偉人和社會菁英，才可成為青少年的榜樣。但從筆者與港大教育學院學生在本地中學觀察所見，青少年身邊的平凡人、朋輩，甚至不易被主流社會接納的特殊學校學生，都可在不同層面成為值得仿效的好榜樣。

借鏡朋輩 形成良性循環

不少中學舉辦由高年級學生指導學弟學妹的學科補習班，這種朋輩輔導不應單單被視為傳授知識的途徑，低年級學生耳濡目染，觀察學長學姊的舉止才能，也希望與他們看齊。這種朋輩關係衍生的情感連結和安全感，令學生享受愉快的校園生活，提升學習意欲和成績表現。如要榜樣教育發揮更大效能，榜樣和學習者需要經常接觸，無論在學校抑或是在課餘時間也經常見面，成效益加顯著。

筆者曾於群育學校長期觀課，學校裏有些學生或許有情緒及行為問題，他們可能在社會上得不到成功感，以致自我形象低落。有人認為這些青少年未能融入社會，忽略了他們同樣需要榜樣。當有好榜樣可供仿效，他們會有機會去改進，更可以進一步成為朋輩主動借鏡的對象。例如有學生減少發脾氣，情緒控制有改善，朋輩目睹轉變也會隨之反省，覺得「我都要好似佢咁」。當學生發現自己成為了別人的榜樣，成就感會令他們重拾自信，肯定自我價值，形成一個良性循環。

學習榜樣對於有特殊教育需要的學生尤其重要，例如有自閉症、過度活躍症的學生，不能長時間安坐課室上課，導師應與他們一起做習作，讓學生近距離觀察導師的做事方式，自己動手實踐來獲取知識及經驗。群育學校的學生在校留宿，院舍導師負責督導和照顧學生的作息，好的榜樣會無形中對學生帶來重要影響，幫助學生發展潛能及提高社交能力，建立及維持健康的人際關係。

父母師長要言行一致

由於父母和師長均對孩子產生重要和深遠的影響，因此他們「言行一致」及「表裏如一」，對教導兒童判別是非的能力十分重要。教師和家長每天跟孩子長時間相處，很容易成為模仿對象。為人師表者，更應留意自己上課時說話的語氣和態度；家長與子女的日常接觸最密切，孩子更容易耳濡目染下受影響。如家長希望孩子談吐有禮，但自己把粗言穢語掛在嘴邊；或家長要求孩子不要沉迷玩電子遊戲，自己卻常常盯着手提電話等，都會帶來負面影響。家長未能以身作則，怎能期望孩子改掉壞習慣？家長更應多注意自己是否言行一致，以免子女對自己言行標準不一而感到困惑。

如果成年人能成為孩子的好榜樣，便能讓孩子情感上找到依附，有助其建立穩妥的人際關係，長遠能讓孩子於面對失敗時亦能勇於面對，重新出發，敢為自己掌舵，創造一頁又一頁新的人生。

文：胡嘉如（香港大學教育學院教師教育及學習領導學部講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]