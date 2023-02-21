童途有「理」：3招紓緩兒童背痛

【明報專訊】背痛一般被認為是成年人問題，但近年一項研究發現，超過三分之一兒童和青少年在報告發表前的1年曾經歷過背痛；近一成受訪者甚至出現過嚴重背痛。

成因：肥胖、書包重、壞姿勢

兒童和青少年的背痛原因，包括肥胖超重、激烈活動、長期背着沉重的背包等。而不良姿勢更是導致任何年齡層背痛的一個重要原因。

超重或肥胖的兒童因要承受額外的體重，令背部肌肉、韌帶和骨骼承受壓力而引起疼痛。肌肉背痛是兒童和青少年最常見的背痛，往往是由於肌肉及韌帶被拉傷或過度使用而引起。長期做高強度運動尤其容易造成這類背痛。

兒童在生命的頭4年，經歷快速的成長、姿勢改變及脊柱發育，直到10歲才變得較成熟，所以大部分的靜態和動態活動訓練都適宜在學齡前進行。嬰兒期的姿勢習慣對日後的姿勢發展有着重要的影響，而這些姿勢習慣，取決於他們坐嬰兒車椅子與在地上爬行活動的時間。

除初生時期的姿勢習慣外，兒童在學齡時期若經常坐着玩電子產品，缺乏體能運動，令脊柱肌肉無法正常發展起來，會導致核心肌肉群較弱，是日後患背痛的原因之一。而聽覺、視覺、中樞神經系統及周邊神經系統疾病，都可以引起兒童坐姿不良。

孩子背痛成因很多，如果疼痛持續數周以上、晚上疼痛、單腿或雙腿疼痛、休息後痛楚不見好轉的話，便需要諮詢醫生或物理治療師。

以下幾個簡單的伸展運動能減輕腰背痛，每個動作可做3次。

①伸展部位：背肌及腹肌

做法：慢慢將身體向左轉，雙手握着椅背，停留10秒；再向右轉，停留10秒。

②伸展部位：闊背肌及肩膀

做法：吊單杆，手握住單杆，雙手自然垂直，停留10秒。若無法雙腳離地吊單杆，可改為雙腳踏地，手握住單杆，身體向下蹲坐

③伸展部位:大腿後方

做法：坐在牀邊、沙發或地上，一腿伸直，身體挺直並向前壓向直腿的一方，停留10秒

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳娜智（香港物理治療學會兒科專研組、註冊物理治療師）

香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]