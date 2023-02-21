教大GPS：高學歷媽媽忽視運動？

【明報專訊】古語有云︰「勤有功，戲無益」。在中國人傳統教育下的家長，很多時會認為遊戲與運動是不務正業，影響孩子的學業成績。近年愈來愈多研究指出運動對兒童發展有種種好處，但家長對體能活動的看法又有否改變？他們的看法又如何影響教養行為？

為了解家長對體能活動的看法與教養活動的關係，本研究團隊訪問了201個幼稚園家長，了解他們的體能屬性（physical activity attribute），包括對運動重要度的認知、親子運動的享受程度、鼓勵孩子運動的信心，從而審視不同性別、年齡及學歷的家長對體能活動的認知差異，以及他們的認知如何影響教養行為。

受「把學習成績與運動對立」思維影響

研究結果顯示，家長對兒童體能的重視程度會直接影響他們的日常教養行為。例如，家長愈明白運動的重要，對子女參與體能活動會給予愈多情感支援和自主選擇，亦會安排更多有組織或親子形式的體能活動。此外，他們會較少追求子女在運動上的成就，或以禁止運動作為懲罰。

研究又發現學歷高的母親，傾向輕視保持孩子活躍的重要，較少享受親子運動，亦較少建立孩子在運動方面的信心。這可能源於上一代「男動女靜」的社會期望，以及女生較受傳統「把學習成績與運動對立」的思維影響，致使高學歷的女性更傾向忽視運動的重要，並影響下一代幼兒的體能發展。這類母親傾向採用保守和被動的教養方法，如較少主動組織家庭體能活動。在新冠疫情及流感肆虐的環境下，孩子就更難保持良好的體能發展。另一方面，她們對指導孩子的體能活動欠缺信心及情感支援，會令孩子更難投入或維持有系統的體能活動。

協助家長將運動融入生活

要改變家長對運動的看法，可以從社區教育層面着手，讓更多家長認識體能發展對孩子的健康、學業、心理發展的重要。康文署也可與各校家長教師會聯合舉辦工作坊，協助家長因應孩子的興趣和才能，有系統地組織體能活動。對於較少做運動的家長，他們對運動的信心可能較弱，未必知道如何鼓勵孩子做運動的信心。事實上，政府和不少機構都有提供資訊，協助家長將運動融入家庭生活，如本校幼兒教育學系便設有HKidsMove項目，家長可以在官方網頁（www.hkidsmove.info）、facebook專頁和YouTube頻道，獲取不同體能發展活動的信息，學習如何在家做親子瑜伽和體能遊戲，讓全家人一同以運動放鬆心情並感受休閒的樂趣。

父母是孩子的鏡子，孩子是父母的影子。增強父母對運動的正確認知與信心，對孩子體能發展以至全民的身心健康，也是受益匪淺。

文：Dr. Catherine M. Capio（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）、梁亦華（香港教育大學教育及人類發展學院博士後研究員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第437期]