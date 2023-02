增添父能量：後疫情時代的幸福爸爸

【明報專訊】好不容易,社會終於在3年的疫情下逐步復常,爸爸的父職身分有沒有轉變呢?以往具備「工具型父親」思維的爸爸可能認為,只要盡力在外掙錢養家就可以了。筆者認識一名爸爸,疫情前在外地工作,原以為可以如常的不定期返港與家人相聚,但經歷過反覆的疫情後,3年後才返回香港,但與兒子相處的感覺已大不如前。

疫情爆發後 與兒子關係更親密

但同時,有些爸爸在疫情下因在家工作,反而與兒子增加了相處時間。美國哈佛大學教育研究院的學者,在疫症期間做了一系列調查,結果顯示68%受訪爸爸感到在疫情爆發之後,與兒子的關係更親密。那麼在後疫情時期,爸爸應如何保持甚至提升與兒子的親密感呢?以下有3個錦囊與爸爸們分享。

1. 建立父子情感儲蓄

以上述需在外地工作的爸爸為例,他被動的與兒子分隔了3年後,彼此的父子關係需要重新建立及適應。根據英國國家統計局數據顯示,英國在職爸爸在疫情下,花在育兒、家務和在家工作的時間大幅增加,平均比以往多18%。這正面的父子情感連結很重要,因為有證據表明,如果爸爸在兒子的成長路上積極參與,兒子在情緒發育、認知、將來的學術和事業成就都更佳,人生滿足感亦會與別不同。

2. 玩樂是提升父子關係的秘方

美國加州大學研究負責人Katherine Nelson-Coffey認為,爸爸在疫情下比媽媽較快樂和正面,可能是因為爸爸的「照顧工作」多是跟兒子玩耍,而媽媽則負責日常照顧,例如煮飯、跟進功課等。她又認為只要多找時間跟兒子玩,爸爸媽媽都可以更快樂。因此鼓勵爸爸善用玩樂的強項,讓兒子在玩樂中感受到父愛。

3. 持續表達父愛

隨着社會復常,學生已回復全日制上學,但這並不代表爸爸們可以鬆懈。The 7 Secrets of Effective Fathers: Becoming the Father Your Children Need的作者Dr. Ken R. Canfield指出,「一致」是兒子們最需要從爸爸身上得到的本質。爸爸在兒子如何抱持價值觀發揮着重要作用,而態度一致的爸爸往往會培養出擁有自信和安全感的兒子。所以,請爸爸在疫情前後都保持對兒子的態度一致,繼續讓兒子感受到你的關愛,並沒有因為疫情紓緩而減退。

爸爸,兒子的一生都會受到你的影響。因為兒子一直在注視着你,想在你身上學習如何成為一個男孩子。他們可能不會在身邊看到你所做的一切,但你流露的性格特質和言行,往往會反映在兒子的情緒及行為上。所以,即使工作和校園生活已復常,請爸爸保持一致,積極參與兒子的生活,成為幸福的「父子檔」。

文:黃格平(維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係)

作者簡介:由一群撐爸爸角色的父母共同寫作,記錄他們怎樣在孩子生命中,築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立,深信每個孩子需要好爸爸;爸爸角色可由夫妻共建。

