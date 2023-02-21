媽媽維特：時代的孩子

【明報專訊】我最近開始覺得，兩個兒子不止是我的孩子，更是這個時代、這個蒼天的孩子。我會對他們如何成長抱有一個想法，同時，我的想法，往往並不是上天設計的藍圖。一路走來，我當然會對人生有一套堅實的想法，然而，我所堅實相信或追求的，不一定適用於孩子，又或要在他們身上呈現。

作為媽媽，我會盡力言傳身教，灌輸我覺得重要的價值觀，例如克盡己責、尊重他人、做人有衣食、惜物節儉。我的個性言行，也自然地會塑造孩子某些特質。像我很重視守時，預知無法準時會令我焦慮。大仔也一樣，要確保自己早到10分鐘才會安心。

然而，兒子們有更多更多的習性，與我相距甚遠，甚至我可能不喜歡。例如我堅持實踐環保，盡量裸買，謝絕膠袋，也盡量把家居垃圾分類回收。粗枝大葉的哥哥卻不大願意跟從，莫說需要清洗的外賣盒，一些不用花時間清潔的膠杯盒膠袋，他也隨手扔進垃圾桶就算。每當打開垃圾桶，看到一些可重用或可回收物與殘羹渣滓共冶一爐，我心裏都不禁無奈。

換了以前，我可能會很執著，希望家中各人都忍受些許不便利、不舒適，做到減少消費、減少製造廢物的理想，讓世界上多一個家庭實踐環保，減少對地球的破壞。那可不是為了滿足我自己，而是關乎地球長遠的生死存亡啊，還有什麼比這更重要呢？我的執著，可能會演化成對孩子的強烈不滿，覺得他們「教而不善」，甚至觸動內心的怨念，埋怨老公不夠配合，引致孩子沒有足夠的「好榜樣」學習……

但我漸漸領悟到，即使我眼中最重要的信念，都不應強加於人，那怕是自己的孩子。我可以循循善誘，耐心說明因果利害，但當一切能做的都做了，而孩子也長成到有自我主張的年紀（像我大仔已經中二），我就該尊重孩子的狀態和當下選擇。

透過經驗學習 面對痛苦的能力

我相信，每個人都有自己的造化。孩子自己選擇的行為，無論最終結出什麼果子，那都是他要為自己生命承擔的責任、他自己的造化。一個人的選擇不一定是最明智，或最適切外在環境需要。但我相信，那必定是當刻那個人的內在狀態下，他所能做到的選擇。不理想的選擇，帶來不理想的結果，才會有動力學習和修正。台灣生命工作者劉仁州老師說，面對痛苦的能力，是需要透過經驗學習的，不讓孩子吃苦，孩子就無法習得面對痛苦的能力。

同樣地，每個時代的人，都有那個時代的造化。我童年時，冷氣機還未廣遍尋常百姓家，街市是用鹹水草加報紙加包雞蛋的，即用即棄是一種奢侈。但我的孩子是這時代的人，他們帶着的時代標記和我不同。升中之前，我大仔一直慣隨媽媽的做法，夏天只開風扇也沒問題，全家一年開冷氣的日子，一隻手已夠數。但剛過去的夏天，他開始要在自己房內開冷氣了。一般現代人追求的舒適便利，他都想去擁抱。耗用地球資源的長遠後果，認知上他當然明白，只是在心靈層面，他遠未準備好去顧慮。他就是這個時代一個正常不過的孩子。

環保只是一例，還有很多時代標記是我不大樂見，卻又明白時代的實相就是如此。像流動通訊、社交媒體帶來的革命，顛覆了絕大多數人的生活模式，我即使已盡力推遲出手機給阿仔，他始終還是走進洪流裏，我唯有坦然接受。

每個時代的人，都要面對那個時代的劫，生態的、社會的、政治的。覺醒不是無中而來，而是經歷過痛苦才開啟。我告訴自己，信任孩子有其破框之時。如果孩子生來是要見證時代的因果，我願意尊重上天的設計，接受孩子身處的位置，靜觀一切的顯現和轉化。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第437期]