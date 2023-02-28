採訪手記：「瞓身」人道工作 生命影響生命

【明報專訊】藝人鄧麗欣（Stephy）日前到柬埔寨拍節目，其間她在社交平台分享到，曾前往一所位置偏遠、剛重建好的學校，跟小朋友一起在新校舍畫壁畫、玩遊戲，又教他們洗手改善衛生習慣。Stephy說在炎熱天氣下拍攝很辛苦，但當看到小孩們的笑容，就覺得一切都是值得，她的善行，贏得幾千個like！無獨有偶，今期封面故事主角陳易楊老師，亦因為2019年帶學生到訪過柬埔寨，徹底改變了他的生命，自此「瞓身」參與人道工作，最近還得到香港紅十字會頒發「香港人道新力量2022」獎項。

如果要我形容陳易楊，我會說他是一個比較含蓄、內斂的受訪者，不多言，但同時間，又很令人感受到他那股熱血，在他身上，你會看見，教育的確是一門「生命影響生命」的行業。坦白說，聽過不少資深教師吐苦水，說海量的教學和行政工作，做到令人崩潰，教育的初心，早已被磨滅殆盡。因此，當記者見到入行12年的陳易楊，竟然還願意投放精神和時間，成為聯校國際助學組織「童夢同行」的聯合創辦人之一，為的是推動學界、學生關懷傷困，心底裏是由衷佩服他的。我也知道柬埔寨之旅，令陳易楊多名舊生立志做社工、教師，實在替他高興，但願這名年輕人那團助人之火，可以薪火相傳下去！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第438期]