澳洲生活夢想飛：一卡借70本書

【明報專訊】無論你是否學生，墨爾本的圖書館必定值得走訪一趟。如果是遊客或愛書之人就更一定要去墨爾本市中心的維多利亞州立圖書館（State Library of Victoria）。此乃世界十大著名圖書館之一，建於1854年，結合古典氣息和現代化建築。

維多利亞州立圖書館位於Melbourne Central車站對面，交通方便，外圍時常有街頭藝人表演和展翅飛舞的鴿群，非常值得「打卡」。館內從古至今藏書達250萬本，每年到訪者更超過150萬人。圖書館附近就是澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT），因此平日有許多大學生到訪找資料、閱讀、做報告。一樓不定期會有展覽，最震撼的是樓高34米全天窗的八角形閱讀室，保證歎為觀止。

至於住在郊區的香港人，許多也像我們一樣喜歡帶小朋友去附近的公共圖書館，就像便利店總有一間在附近。我們住的是Whitehorse Manningham區，便已有位於Blackburn、Bullen、Doncaster、Box Hill、Nunawading、The Pines、Vermont South和Warrandyte 8個圖書館，基本上5至10分鐘車程已到。

主題圖書 由館長挑選

澳洲墨爾本非常鼓勵閱讀，最驚訝的是一張圖書證可借70本書。只需攜帶駕駛執照或身分證明、地址證明，就可以即時申請圖書證。為鼓勵閱讀，當地還有一個計劃是「學前閱讀千書1000 Books Before School 」。圖書館內跟香港一樣，有許多影音產品可借用。我見每間圖書館也有中文圖書架，只是數量不算多，提供繁體和簡體的中文書籍。有時更會在兒童圖書區的桌上見到一小疊用繩綁好的主題圖書，每疊是相同主題的內容，由館長挑選，方便家長借閱。

另一個令我感驚訝的是小朋友和年輕人過期還書是不罰款的。但當然家長也要教導孩子在限期內（3星期）準時還書。

我的老六悅悅超喜歡整個借書的過程。一個超大的電子屏幕，只要把書放上便自動處理好借書，她覺得好好玩；還可選擇把已借的書單列印或透過電郵收取紀錄。如果你真的忘記還書，還會收到電郵的溫馨提示。

墨爾本圖書館活動多，是小朋友的好去處。老六悅悅喜歡在不多人的上午時間參與館內的電腦學習。還有適合不同年齡的活動，逢星期一至五均有免費的「學前故事時間Preschool story time」，適合3至5歲小朋友參加。由導師說故事，有些還帶着小朋友唱歌跳舞，最後一定是派材料，給小朋友做小手工。還有普通話和希臘文故事時間、初生嬰兒卡拉OK、幼兒活動、牀前故事班，0至5歲的小朋友天天有節目，不用登記，可以按時免費參加。此外，還有許多適合小學生的興趣班，如LEGO Club、陶泥班、節日裝飾班、電子coding班，澳洲的本土迴力鏢（boomerang）室外活動也可以參加。成人班有英語班、寫作班、讀書會、桌遊班、電腦班、製作電子相簿和編織班等，真的非常豐富，我也打算在小朋友上學時段給自己報一些興趣班，增添一些生命色彩。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]