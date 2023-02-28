【明報專訊】根據Theory of Mind（心智理論），孩子在4歲後逐漸開始懂得站在別人的角度看事物。因此我們經常強調，兩三歲的孩子不跟別的小朋友分享，不是自私，而是時候未到。到孩子開始長大了，醒覺別人的感受及眼光後，另一挑戰又來了，尤其在青春期前後，他們又再有身分認同的關口了。近日看了兩本書，不約而同講有關成長中的身分認同，想跟各位家長分享。

「綠鼻子」抹殺獨一無二的自己

《綠鼻子》（If Only I Had a Green Nose）的故事就是社會的縮影，在鎮上有權力的人在吹捧，把鼻子漆上綠色是最漂亮、最流行的，於是鎮上所有木偶都排着隊去改變自己的鼻子顏色。已把鼻子改成綠色的木偶，就會在街上昂首闊步，讓別的木偶好生羨慕，也會看不起還沒有綠鼻子的木偶。

雖然木匠一再強調，他做的每個小木偶也是獨一無二，但他們卻偏偏想成為一模一樣的木偶，生怕遲了就會成為異類。這像不像我們的社會？努力把每個人的獨特之處改掉，把人的棱角磨平，然後把大家都變得一模一樣。社會告訴我們成功只有一條路可以走，要求孩子品學兼優，同時十八般武藝俱全。但其實，不是所有人也擅於學術及讀書；也不是所有孩子都只會乖乖點頭的。會經常挑戰權威的孩子，就等於有問題嗎？會愛畫畫多於文字，就是錯的嗎？

我原來是蝙蝠 不是鳥兒

Stellaluna（中譯名﹕《星月》）是Janell Cannon在1990年代出版的童書，小蝙蝠名叫Stellaluna，有天晚上遭到貓頭鷹的襲擊，與蝙蝠媽媽失散了，輾轉掉到鳥巢，被雀鳥領養。於是牠每天努力學習鳥類應有的行為，例如日間活動，晚上睡覺；並盡力戒除屬於蝙蝠的習性，例如倒吊在樹枝。不過，這樣的Stellaluna並不快樂，因為這不是真正的牠。

小蝙蝠的故事也許經常出現在我們的身旁，我們以為是孩子出問題，要把他的「習慣」好好「改掉」，卻不知道是我們看錯了真正的他，其實不是鳥兒，而是蝙蝠。他本來是以圖像思考的人，我卻罵他為什麼在書上亂畫公仔，不專心上課。她本來是個內向孩子，我卻怪她沒有合群，不跟大伙兒一起玩。

這兩個故事，一方面想對孩子說，請永不要忘記本來的模樣，就已是最美好的自己。同時也對父母說，社會的「綠鼻子」遮蔽大家欣賞孩子的目光，令我們差點忘記了，孩子本來就已經擁有來自父母最合適、最好看的鼻子。同時，雀鳥與蝙蝠也一樣會高飛，請耐心讓孩子找到屬於自己的舞台。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]