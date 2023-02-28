感創航道：以孩子為中心的「太空戰機」

【明報專訊】港產電影《給十九歲的我》因未獲片中部分學生同意，甫公映即宣布落畫，並引發紀錄片道德的討論。造成風波的其中一個根源，就是孩子的聲音未獲重視。其實在教育倫理上，大量研究文獻均提倡，教學應從學生角度出發；為人師表，不妨以孩子為中心設想，以防止類似不幸事件再度發生。

早在19世紀，美國哲學家約翰．杜威（John Dewey）已提出，傳統教育讓兒童學習到的多為「旁觀者的知識」，造成了知識狹窄化。在20世紀初，杜威提出進步教育，強調以孩子為中心，注重孩子的興趣和自由，尤其是孩子在學習過程中的主導權，他們學習到的為「經驗者的知識」。

以孩子為中心的理念，香港教育局也有提出。根據《基礎教育課程指引》，教育局以促進學會學習及全人發展為宗旨，推出一整套靈活開放的課程架構，推動學校教育的「範式轉移」—— 由以課本為主導、以教師為中心，轉向多向互動和以學生為中心的學習模式。

教師引導思考 孩子自行研發

今年1月，「感．創．做」伙伴學校——天主教博智小學舉行了為期3天的專題研習課（Wonder Week），在成果展示日裏，讓一眾爸媽見證孩子設計的小作品。小一和小二分別以「愛家小法寶」和「玩具專家」為主題，設計出向家人表達愛的小玩意，以及有益身心的玩具。製成品天馬行空，有廁紙筒砌成的蜂巢，有紙巾盒配合磁石和膠樽製成的「太空戰機」（圖）。這些小發明都是學生之間合作構思出來，沒有教師提供的樣辦可抄襲。這些「自行研發」的背後，就是教師本着以孩子為中心的原則施教的成果。

以孩子為中心，就是從他們的特性及需要出發。孩子喜歡自由、玩、觀察、探索、體驗、自我表達，上面說的「太空戰機」，是在教師帶領下，透過小組協作而成。教師把設計玩具的任務交給孩子，然後引導他們思考：玩具送給誰？目的是什麼？過程中，孩子學會分享製作玩具的小技巧、找出當中的困難和解決方法。

為了讓讀者了解更多以孩子為中心的教育原則，我們可參考英國教育學者Nicholas Bremner歸納的學習者為本教育（Learner-centered Education）十大法則。一，主動參與；二，互動；三，現實生活技巧；四，更高層次技巧；五，切合學生需要；六，分享權利；七，學習自主；八，元認知；九，進展評估；十，以全人為本。

綜合而言，以學生為本的課堂，應該提供機會讓學生主動參與，學生之間以至師生之間存在互動；課堂的設計應該建基於學生當時已有的知識與技能，並且切合學生需要。所謂「元認知」，就是容許學生為自己的學習負責，學生不止學習知識內容，亦從學習中發展終身受益的「學會學習」技巧（learning to learn）。而「分享權利」就是容許學生作決定，「唯一正確答案」不再存在，學生和教師的意見同樣重要。

教育大同致力推動的LBD教學法，就是以學生為本精神的實踐。舉例說，在小二常識科「日日運動身體好」單元下，教師會問學生：「你覺得做運動後的身體狀况如何？」「你想和家人一起做什麼運動？」設定這些問題是容許學生發揮創意及連結真實經驗，容許不同答案。有學生可能會答：玩滑板、做瑜伽、打高爾夫球，教師也會尊重他們的想法，因為運動形式是次要，最重要的，還是希望學生與家人一起做運動，增進感情，培養良好習慣。

文：教育大同「感．創．做」團隊

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]