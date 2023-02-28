升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】又一村學校值得考慮

問◢ 請問又一村學校和聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園，兩者應如何選擇？我主要希望小朋友打好英文基礎，並在統一派位中入到較好的小學，但不想給他外補。

答◢ 兩校皆參加教育局之「幼稚園教育計劃」，參考教育局評核報告，本人給予的評級同為A。有朋友的女兒曾在又一村學校就讀，每天返家都模仿外籍英文教師，問媽媽：「What's the weather today?」令她對該校英文教師的印象非常好。至於升小前景，官津派位只與「關係」與「分數」有關，至於直資及私立小學，曾肇添去年有5%畢業生升上直私小學，又一村則有16%，入到的小學名氣也較高。報讀直私小學需要面試，無形中顯示幼稚園的實力，又一村值得考慮。

選校莫盲信傳言

問◢ 小女現讀激活幼稚園K2上午班，剛獲學之園幼稚園下午英普班的插班取錄，但家住洪水橋，考慮到接送和學費，有一定掙扎。想請教如果想考直資小學如保良局陳守仁小學、聖瑪加利男女英文中小學、聖方濟各英文小學、和富慈善基金李宗德小學等，是否必然要轉讀學之園呢？留在激活，在免費學券加上外補其他課外活動，有無能力考到以上小學？還是運用名幼的聲望和能力更容易獲取錄？

答◢ 參考教育局評核報告，我給激活幼稚園之排名為A，此校用沉浸式教學，令學生掌握廣東話和英語。坊間傳言甚多，有說某小學只收某幼園考生，因面試成績一流；我亦聽過該小學收了某幼園學生後，到小三成績不進反退，學校因而不敢只收該幼園考生。所以不要理會「要讀某些小學，必先讀某些幼稚園」這些傳說，應揀一間適合你女兒的幼稚園，不如讀原來一間，再找「外援」搞好英文吧！

一鳥在手再叩門 心大心細兩頭空

問◢ 家住沙田91校網，小女現就讀啟思幼稚園K2，開始選小學。本人和先生分別是聖公會青衣主恩小學和保良局世德小學舊生，以青衣來講是頂級學校，如果選擇世德，自行收生階段有世襲生優勢，然而上學路程遙遠，小女辛苦之餘也要煩惱接送問題；但如果選擇91校網，小女只得15分，要選原區頂級學校是有點兒難度，網查培基小學、兩所呂明才等都有很多學額留給世襲生，而且91校網多人爭，就算適齡兒童減少，也有不少區外人搬入。不知應該選青衣還是91校網好？

答◢ 我的意見是「一鳥在手，勝百鳥在林」，先選青衣，再叩門沙田心儀小學，因有一所頂級學校在手，叩另一所頂級小學是「yes/yes」心理，容易成功。如果你先在沙田91校網用15分選校，多半選不到心儀小學，之後再去青衣母校叩門，心理是「no/no」，容易失敗，因沒有頂級學校在手。前者可能一舉兩得，後者可能兩手空空，你選哪個？

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]