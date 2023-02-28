家庭有教：自由遊戲是什麼？（一）

【明報專訊】很多家長都知道，孩子可以通過「自由遊戲」學習知識和鍛煉技能。但自由遊戲究竟是什麼呢？自由遊戲和其他活動又有什麼不同？我們將一連兩期在〈家庭有教〉中把自由遊戲和「工作」、「疑似遊戲的工作」、「指導遊戲」和「引導遊戲」等活動比較，從而幫助各位家長明白自由遊戲的獨特之處。

「工作」是完全由家長主導的活動。家長決定做不做、做什麼、與誰做、如何做和何時做這些活動。孩子是否喜歡和願意去參加這些活動並不重要，家長目的就是令孩子順利完成任務。例如：家長要求孩子寫「豆」字5次，並強調筆畫順序和部件分佈要準確。孩子可以通過這個活動訓練小手肌，但孩子未必享受這個活動，亦未必會真正記得「豆」的寫法。

指導遊戲 孩子選擇空間有限

「疑似遊戲的工作」包含類似遊戲的成分，但活動目的依舊是完成家長為孩子設定的工作。很多兒歌、唱遊和舞蹈，就是為幫助孩子朗讀、背誦和操練而設計。家長可能會為活動設計一個有趣的名字，並為活動加入一些感官刺激。家長亦可能會用誇張的語氣和表情，全情投入地去帶動氣氛。例如：家長為孩子準備「小英雄大迷宮」工作紙，孩子要按家長的指示，用鉛筆「幫助小英雄走出迷宮」。和上面提及的工作例子一樣，孩子也可以通過這個活動訓練小手肌，也可能會覺得這個活動「頗有趣」，但孩子心裏有數，知道這並不是真正的遊戲。

「指導遊戲」的活動內容主要由家長決定。家長可能會顧及孩子的興趣和能力，並加入遊戲成分，如故事分享、手偶互動和體能競技等，但孩子可以選擇的空間相對有限，並需要在家長的指導和帶領下完成家長設定的「遊戲」。例如：家長先為孩子講蝴蝶採花蜜的故事，家長再在孩子面前示範如何把毛毛鐵線繞成花朵，之後家長要求孩子選擇自己喜歡的顏色鐵線，按家長的示範繞成同款的花朵。孩子同樣可以通過這個活動練習小手肌的精細動作，但由於選擇空間較小，孩子未必能充分表達自己的興趣和想法。

由此可見，自由遊戲和「工作」、「疑似遊戲的工作」和「指導遊戲」的最大分別，就是孩子能否在活動中表達自己的興趣、想法和志向。我們將在下期繼續介紹「引導遊戲」和「自由遊戲」——兩種以孩子為中心的活動。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第438期]