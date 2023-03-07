半職爸爸：恐懼與希望

【明報專訊】有兩種故事書，我希望孩子能夠好好閱讀，第一是能讓孩子看見希望的故事書，第二是能讓孩子體驗到恐懼的故事書。

電影《月黑高飛》裏有一句話：「恐懼，可以囚禁你；希望，可以釋放你。」表面看來，恐懼和希望站在兩個對立面，可是，希望和恐懼往往會在同一處境出現。例如早前土耳其地震，不少人被埋瓦礫多天卻奇蹟獲救。他們當初被困在暗無天日的頹垣敗瓦之中，缺水缺糧，渾身無法動彈，生命可說危在旦夕，內心的恐懼自然無法避免，但是如果一早就放棄了所有希望，求生意志崩潰，很可能根本就無法捱到救援人員施救的那天。

恐懼是一種學習

希望和恐懼，其實是一個錢幣的兩面，他們不同，但是並不互相排斥。給孩子希望的書，是一種補充體力的食物，可以教會孩子勇敢，教會孩子在逆境中鎮定地應對一切，因為他們會知道，即使情况凶險，卻不代表身陷其中一定要束手就擒。另一方面，給孩子恐懼的書，是一種疫苗，孩子心跳加速，手心冒汗，面色發白，看上去隨時支持不了。可是，當孩子慢慢放下那本讓他感到恐懼的書，孩子會發現，恐懼這種感覺雖然可怕，但是每次驚懼之後，孩子適應恐懼的經驗就愈加豐富，面臨讓人害怕處境的抗壓能力，亦會因此加強。

學會恐懼，橫逆驟至，不至手足無措；學會希望，山窮水盡，不會舉手投降。

真兒童遇上假怪獸

什麼書最能給孩子恐懼，同時又最能給孩子希望的，答案顯然是那些以孩子為主角的冒險小說。印象中，從《湯姆歷險記》開始，很長一段時間，兒童冒險小說是兒童書籍中的一個主流，直到我讀小學的1980年代，也是如此。那時候，主角是真的小孩，他們沒有寵物精靈，沒有哈利波特額上的閃電傷疤，也不可能在頭上長一把巨型電鋸出來。他們遇到的事，堪稱離奇刺激至極：流落恐怖荒島、尋寶遇上殺人兇手、夜探神秘詭異古堡、闖入海底王國、遇見史前巨獸等。可是，他們跟他們的小讀者一樣，擁有的，只是一個身體、一個腦袋、一些能感受恐懼的神經線，以及一個永遠懷抱着希望的心臟。

兒童冒險小說的作者，想把最讓人害怕的處境，放進書裏，嚇一嚇大家，讓大家注射一些「恐懼疫苗」，故事到了最後，主角憑機智和勇氣逃出生天，作者又給幾乎嚇破膽的小讀者一口值得回味的「希望補充劑」。上世紀五六十年代的日本少年雜誌，寫的就是這些。

近年，發現這種「古典式」的兒童探險小說好像式微了，心裏總在琢磨，卻不知是什麼緣故。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]