6A爸媽：夫妻之間，你愛對了嗎？

【明報專訊】家庭的組成，夫妻是重要的元素。夫妻關係，直接影響孩子的婚姻價值觀。如果婚姻融洽，孩子會受到正面的影響。相反很多原生家庭父母不和諧，出現各式各樣家庭問題。所以愛孩子，由愛配偶做起。

不要吝嗇讚美對方

要令家庭融洽，我們不得不提5種愛的語言。你愛對了嗎？

1.肯定的言辭

為另一半付出，加以肯定，無論對象是丈夫還是妻子都是十分需要的。沒有人不喜歡被讚美，小孩子是，大人更是。

所以，我們不要吝嗇為對方加以肯定。丈夫嘗試讚美太太準備的一頓豐富晚餐，相信豐富晚餐陸續有來。而太太稱讚丈夫為家居維修作出貢獻，可能令丈夫以後包攬所有大小事務。所以肯定的言辭十分有用，大前提當然是先付出吧。

2. 身體接觸

究竟有多久沒有跟對方身體接觸呢？每人都需要某程度的身體接觸，來顯示自己需要對方。我們很容易跟孩子擁抱，卻未必習慣跟伴侶每天來一個小小的身體接觸。

或許就是這個小小的接觸，告訴對方仍然是心裏喜歡的人。不要看輕這些小動作，兩個人相處就是用這些小動作連繫。

說說心底話 送上小心意

3. 親密時間

親密時間並不以長度計算，而是質量取勝。例如跟孩子檢查家課，並不算是跟孩子有親密時間。夫妻關係亦然，日常相處並不是親密時間。

親密時間是，兩個人靜下來，探討一些心底話，透過互相表達內心，令到自己更了解對方。所以親密時間，可以在一頓浪漫的晚餐上發生，也可以飯後散步的談天說地。

4. 稱心服務

為對方服務當然是愛的表達。已提供的服務若是對方真正需要，當然會加分。在對方有需要的時候，及時提供，又會再加分。所以，平時需要好好了解對方到極致。

細心觀察，是提供稱心服務的基本攻略。或許有些人天生比較大意，但細心觀察，便能幫助了解對方。例如在對方疲倦的時候，端上一杯咖啡。對方感受的並不是一杯咖啡，而是背後的心意。

5. 合適禮物

最後就是為對方挑選合適的禮物。禮多人不怪，禮物是最容易做到，效果亦都是最明顯的方法。但要留意禮物要合適，是對方需要的。跟服務一樣，細心觀察十分重要。

除此以外，科技也能幫助我們，平時觀察身邊人需要什麼，把這些項目都記在手機裏。當我們需要挑選合適的禮物，就在清單內選擇。記住送對的禮物，比送名貴禮物更重要（當然兩者兼備更是王道）。

總括而言，5種愛的語言均有獨特的作用，用得合宜必會令家庭關係昇華。相反，胡亂使用只會令對方感覺不被明白，甚至添煩添亂。

就讓我們都竭盡所能，把愛，愛對了。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]