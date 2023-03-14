校園復常：留意情緒轉變 適應需時 「除罩」有壓力 尊重孩子決定

【明報專訊】新冠疫情下，實施超過2年半的口罩令終於撤除，全港學生毋須再戴口罩上學，學界均表示歡迎，認為更有助學生的課堂學習，亦有利小朋友的情意和社交發展。在當前可自由選擇佩戴口罩與否的情况下，不少學校都特別加強教育學生，需要尊重彼此的決定；社工亦提醒家長，每個孩子的心理狀况不同，部分不易接受新轉變，要他們「除罩」復常，不能操之過急。

文︰沈雅詩

撤口罩令第一天 三成孩子沒戴

歷時959天的口罩令，儘管在本月1日取消，但身兼德萃幼稚園部及小學部總校長的朱子穎卻觀察到，實際上，仍然以戴口罩上學的學生佔多，「以第一天為例，約七成學生戴口罩上學，只有約三成沒戴」。

爸爸不戴罩 兒子憂心

既是爸爸，又是校長的他表示，十分理解有些小朋友，要他們霎時跟口罩「分手」，或會有焦慮情緒，他以自己9歲兒子為例，「教育局晚上宣布撤口罩令適用於全港學校時，囝囝已經睡了，當翌日早上，我告訴他這個消息時，他是感到困惑的，而當他知道我決定不戴口罩，就顯得更加擔心」。

朱子穎透露，兒子說很怕爸爸會染疫，不斷哀求他戴上口罩，幾經解釋後，雖然他尊重爸爸決定，但就表示自己會再多戴一個月，觀察情况。不過，言猶在耳，兒子在朋輩影響下，卻改變初衷。「那個早上，我駕車送他上學，途中順道接載他一名同學兼好友，這個同學當時沒戴口罩，甫上車，便問我囝囝是否也打算不戴口罩，囝囝馬上說︰『是的，我也不會戴了！』」可是，放學後，朱子穎又見到兒子戴回口罩，其子解釋︰「因為上堂的時候，聽到老師有幾聲咳，所以從書包拿了口罩來戴，之後又忘記除下。」

盼家校合力教導孩子尊重

不過，相對於小學生，幼稚園生的自主性就沒有那麼大，他透露，新措施實施首天，有幼稚園小朋友戴着口罩回學校，但當他進入班房，看見好朋友沒戴時，便欲除下，教師隨即詢問家長意見，「媽媽向我們表達，仍然有憂慮，不希望孩子除口罩，所以老師跟這名小朋友解釋後，便幫他戴回」。

朱子穎相信，這些「戴／唔戴」的場面仍會維持一段時間，因此，除了在通告提醒家長要關注小朋友面對新轉變的情緒外，家校雙方都需要合力教導孩子，要互相尊重，「學校在早會都跟學生解釋，同學決定戴或不戴口罩，背後各有自己的原因，兩者並不存在對錯，因此不要試圖說服對方，更加不可以因為對方跟自己的想法不同而排擠或孤立對方」。

[Happy PaMa 教得樂 第440期]