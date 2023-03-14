童繪遊樂場：呈分試主題：人偶

3. 人偶上色——人偶上色前建議放在卡紙上，方便轉動不同角度。可用塑膠彩上色，如用廣告彩，用較少比例的水分來稀釋便足夠。（作者提供）

【明報專訊】在小學的美術環保創作中，很多時也會從日常生活中發掘素材，特別是一些預算棄掉的東西，透過構思和改良便可以加以應用。為這些即將成為垃圾的東西重新賦予生命，實在別有意義，而當中的熱門素材，首推「廁紙筒」，所以我經常也會存放一些以備不時之需，另外還有抹手紙筒和保鮮紙筒……

印象中，人偶或相類似的主題在呈分試中也有出現，雖談不上熱門，但對於慣常以平面表現的同學來說，在製作時也會有一點難度。無論是人偶，或是外星人及動物，在製作時一般也是利用廁紙筒做骨幹結構，然後在外圍加上黏土慢慢堆砌而成；有時也會先在廁紙筒外加上紙張增加立體感，減少黏土的用量，但這點需要符合校方公布的考試條件。在此順帶一提，有些考試條件會要求先將白色的黏土和廣告彩混和才使用，但較為簡單的做法，當然是在基礎成品上直接塗上塑膠彩。

立體作品留意不同角度

由於主題是一件立體作品，加上要兼顧黏土的「最佳」使用時間，同學很多時在製作上欠缺了規劃程序，邊想邊做的方法風險較高，所以一幅完備的設計草圖是不可或缺的前期重要工序，現將建議程序列述如下﹕

（A）構思及設計

前者是想像，後者需要兼顧執行上的可行度，透過草圖將構思視像化，要留意作品是立體，需同時照顧不同角度。

（B）造型製作

按照草圖設計，如製作時出現了偏差，只要不影響結構和造型主要外觀的重大錯誤，建議「將錯就錯」，因為黏土快乾，加上草圖只作個人參考，實不應作出無謂的堅持。

（C）加添色彩

一般會選用塑膠彩，顏料快乾且覆蓋度強，建議多備不同顏色種類及小畫筆，以照顧「罅隙」的着色部分。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]