多元導航：有效讚賞 唔怕讚壞子女

【明報專訊】曾經有一名家長向筆者分享，他的孩子自信心低落，做任何事情也提不起精神。筆者向家長建議可以嘗試從日常生活入手，多稱讚孩子，家長卻反問筆者：「讚得多唔怕縱壞佢咩？」在華人社會中，有不少家長都抱着一個疑問：「常常稱讚孩子會使他們變得驕傲自負嗎？」無可否認，事無大小都誇讚會讓孩子變得自負，但是適當又有效的讚賞其實有助孩子建立自信和提高他的自我形象，如何讚賞也是一門學問。

讚賞有助孩子建立自信

有效讚賞的四大原則：

1. 適時

當孩子表現出正面行為的時候，家長要及時給予讚賞，過於延遲的讚賞將會效果大減。

2. 具體

在讚賞孩子的時候，說「你做得好好」 、「你好乖」會過於空泛，有時孩子也許未必清楚：「我到底是哪裏做得好？」家長適宜在讚賞的時候指出孩子具體的正面行為，避免含糊空泛，這樣可以鼓勵孩子繼續保持良好行為。

3. 注重努力的過程而非結果

我們有時稱讚孩子會說「你好聰明啊」、「你考第一，好叻啊」。然而，子女經常接受這類型的讚賞，有可能會變得只追求成果而忽略了過程中的努力。與其注重結果或輸贏，家長不妨嘗試強調達成結果的過程，着重孩子在過程中所表現的價值觀及行為。最後無論結果如何，子女都會懂得欣賞自己。

4. 認識及運用「性格強項」

每個人都有獨特的強項，正向心理學之父馬丁．沙利文（Martin Seligman）提出6種普世的美德，包括「仁愛」、「智慧與知識」、「勇氣」、「節制」、「公義」和「靈性及超越」，並由此延展出具體的24項「性格強項」。儘管每個人的「性格強項」都不一樣，但每個人或多或少也會擁有並表現出這些「性格強項」。認識「性格強項」有助於我們發掘孩子的優點，從日常生活中找到孩子值得被讚賞、欣賞的地方。

當孩子告訴家長他們在考試中獲得好成績時，家長可以即時讚賞孩子：「我見你每晚都好畀心機溫習（具體的努力），好欣賞你咁堅毅勤奮（性格強項）去為考試作準備。」而不是單單讚賞孩子「今次成績咁好，你好叻啊」！運用上述的讚賞小技巧不單可以加強孩子的自我效能感，更能夠推動孩子在日常生活中運用自己的性格強項，日後面對各種成長危機也能迎刃而解。

總而言之，有效的讚賞能夠推動孩子思考自己做得好及有進步空間的地方，同時亦培養孩子正向思維並提升他們實踐正面行為的動力。相反，在缺乏讚賞的環境中長大，孩子會變得負面、自卑，遇到挫折時容易一蹶不振。所以，從今天起，不妨嘗試以「今日有咩開心事」取代「做完功課未」，作為回家見到孩子的第一句說話，家長可以從孩子的分享中覺察他們的潛能，然後運用有效讚賞來開啟正向的親子對話吧！

文：陳慧玲（家福會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第440期]